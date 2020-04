Ingen nye koronasmittede i Trondheim

AP: Trump reagerte for sent på koronaviruset

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding mandag.

I alt er det til nå registrert 210 personer som har testet positivt for korona i Trondheim.

På påskeaften fikk tre personer påvist smitte, etter at det ble gjennomført 33 tester. De tre jobber alle i Trondheim kommune, og to av dem jobber ved Havsteinekra helse- og velferdssenter.

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, opplyste i helgen at de to sykehjemsansatte ble eksponert for smitte via ansatte fra et vikarbyrå.

LES OGSÅ: 50 beboere på sykehjem i Trondheim holdes i karantene

LES OGSÅ: Vikarbyrå plasserte folk i koronakarantene sammen med folk som jobbet på sykehjem i Trondheim