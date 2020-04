Nok en ansatt ved St. Olav har fått påvist korona

Dette er maskotene i Trondheim: - Det er ikke bare for kosen det brukes penger på maskoter

Sovnet av under matlaging og plutselig sto brannvesenet på døra

Ringte beruset kompis for å bli hentet fra politistasjonen etter å ha fyllekjørt selv

Orkla svarer på kritikken: Viktig for økonomien at selskaper som oss utbetaler utbytte

De bygget en helt spesiell hytte for under én million

Kvinne i 30-årene behandles for knivskader på sykehus

Mattrendene i tiåret som gikk: Avokadoens tid er over

Fra søndag får Trøndelag et vær landsdelen ikke har hatt på fire måneder

To færre koronapasienter ved St. Olav

To pasienter innlagt med koronavirus

Mattrendene i tiåret som gikk: Avokadoens tid er over

Saken oppdateres.

Det opplyser sykehuset i en statusoppdatering søndag.

De to pasientene ved St. Olav ligger på intensivavdelingen og i respirator, opplyser sykehuset.

I tillegg opplyser de at 17 ansatte har påvist koronasmitte, noe som er en person mer enn lørdagens oppdatering.

78 av de rundt 10 500 ansatte ved sykehuset er i karantene eller hjemme fordi de har luftveissymptomer, opplyser sykehuset.

Helse Nord-Trøndelag opplyser søndag at statsus for for Sykehuset Levanger er uforandret siden lørdag. Fire pasienter med påvist koronasmitte er innlagt og mottar behandling isolert på sengepost. Sykehuset Namsos har ikke hatt noen innlagte pasienter med påvist smitte siden 6. april.

Når det gjelder ansatte, har helseforetaket fire ansatte i karantene med påvist smitte. Ti ansatte er rapportert borte fra jobb med bakgrunn i koronasituasjonen.

Antall personer innlagt på trønderske sykehus 10 Trøndelag

8 St. Olavs

2 Levanger

0 Namsos Kilde: Trønderske sykehus