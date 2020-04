Småflyulykke i Meråker skyldtes kraftig fallvind

Fra søndag får Trøndelag et vær landsdelen ikke har hatt på fire måneder

Brødrene Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) fra Trøndelag omkom i flystyrten ved flystripa på Øian i Meråker 7. november 2018.

Havarikommisjonen (SHT) mener at de spesielle værforholdene bidro til at ulykken skjedde. De kaller værforholdene svært spesiell og utfordrende.

– Beregninger har vist at det kan ha oppstått kraftige fallvinder og rotorer ved Øian flyplass denne dagen. SHT finner det sannsynlig at fartøysjefen kort tid etter avgang, idet han begynte en sving til venstre, uforvarende kom inn i dette værfenomenet og mistet kontrollen over flyet, heter det i rapporten.

De to brødrene ut fra Værnes ved 14.30-tiden onsdag 7. november. Planen var at de skule fly i området Stjørdal, Selbu og Meråker. Flyet havarerte i tett skog ca 800 meter nord for enden på banen ved Meråker flyplass.