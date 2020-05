Kirkene i Nidaros åpner igjen, men neppe gudstjenester før 20.mai

WHO er ikke overrasket over fransk koronatilfelle fra 2019

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for at kirkene åpnes igjen er at Folkehelseinstituttet har godkjent en ny bransjestandard og smittevernveileder for Den norske kirke.

- Vi er glad for at det åpnes for gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i kirkene i bispedømmet, og at det dermed vil være mulig å møtes i kirkene igjen. Selv om vi har hatt gode digitale tilbud gjennom hele koronakrisen, er det noe annet å feire gudstjeneste sammen - i kirkerommet, sier biskop Herborg Finnset i Nidaros.

- Menighetene trenger tid til å komme i gang

- Hvor snart kan det bli gudstjenester?

- I utgangspunktet kan det bli gudstjenester allerede førstkommende søndag, 10. mai, men det vil være ulikt hvor raskt menighetene kan komme i gang med gudstjenester og arrangement. De fleste menigheter vil nok trenge mer tid. Den mest sannsynlige datoen blir derfor Kristi himmelfartsdag, torsdag 21. mai, sier Finnset.

Restriksjoner på antall og avstand

Menighetene er pålagt å følge restriksjonene i smittevernveilederen for at kirkene skal kunne brukes til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Det betyr maksimalt 50 personer til stede i kirkerommet og minimum en meter mellom hver person. Det skal også legges til rette for god håndvask, og lokalet skal rengjøres mellom hvert arrangement, sier Finnset.

Dersom kirkerommet er lite må om nødvendig maks-antallet reduseres for å overholde en meters-regelen.

Antallet på maks 50 personer skal inkludere alle medvirkende og teknisk personell, noe som gjøre at ikke alle slipper inn.

- Alle må oppleve at det er trygt å møtes

- Det er viktig at vi nå forbereder åpningen av kirkene slik at alle opplever at det er trygt å møtes, sier biskopen.

Begravelser, bryllup og dåp har vært gjennomført med begrenset menighet også under koronakrisen. Disse vil nå bli underlagt samme bransjestandard som gudstjenestene.