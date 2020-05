Berømmer russ og ungdom etter nattens feiring:

- I mine 30 år i politiet har jeg aldri opplevd liknende

Det var tidlig tilløp til slagsmål ved et russearrengement i Granåsen, men resten av natten løste seg over all forventning. Og politiet gir honnør til hvordan russen og ungdom generelt har oppført seg i mai.