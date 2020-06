Søker med full styrke etter mulig savnet barn i Levanger

Så mange armhevinger bør du klare for å være i ok form

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter at de leter etter et barn i området Moafjæra. Bakgrunnen for dette er at det blant annet er funnet en barnesykkel med klær og håndkle ved siden av på brygga ved Moan camping.

- Ønsker informasjon dersom noen har kjennskap til eiendelene, skriver operasjonssentralen.

Dykkere på vei fra Trondheim

Operasjonsleder Ellen Maria Brende i politidistriktet, opplyser i 22.20-tiden at det er satt i gang fullt søk.

- Vi har varslet Hovedredningssentralen og har fullt søk i Eidsbotn. Vi har ikke fått melding om at noen savner en unge. Dette er årsaken til at jeg la ut meldingen om dette på Twitter, sier hun.

Det pågår nå søk med overflatedykkere fra brannvesenet. I tillegg har dykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste ankommet i luftambulanse fra Trondheim for å bistå i søket.

- Vet ikke om et barn er borte eller ikke

- Det søkes med full styrke i og med at vi ikke vet om et barn er borte eller ikke. Vi må ta høyde for at et barn har havnet i vannet, forklarer Brende.

Hvis noen har fått hjem et barn uten sykkel, klær og håndkle, vil politiet gjerne vite dette.

Politiet har satt opp en kommandoplass med innsatsleder på stedet som organiserer søket.

Brende opplyser at politiet fikk melding om saken fra brannvesenet. Fra 110-sentralen i Namsos får Adresseavisen opplyst at de ble varslet av forbipasserende som så tingene.