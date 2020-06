Se E6-avgjørelsen i Malvik direkte

Mann døde etter at han fikk for høy dose med cellegift

E6-dramaet i Malvik kommune kan få sin konklusjon mandag kveld, når kommunestyret får saken om reguleringsplan for E6 på sitt bord.

Ville ikke godta planene

Nye Veier AS står klare til å sette spaden i jorda for nye E6 mellom Ranheim og Værnes, men kan ikke starte uten at reguleringsplaner er vedtatt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Malvik, som til sammen har flertall i kommunestyret i kommunen, varslet tidligere denne måneden at de ikke kan godta Nye Veier-planene slik de foreligger. Partiene har blant annet uttrykt ønske om en ny tunnel i Hommelvik, og endringer ved Leistadkrysset.

Nye Veier har på sin side varslet at deres likviditet kan bli brukt på andre prosjekter dersom de må igjennom en ny regulering og Ranheim Værnes-prosjektet skulle bli utsatt. Det kan eventuelt medføre en utsettelse på opp til åtte år, ifølge selskapet.

Ferskt E6-tilbud fra Nye Veier

Det har denne måneden vært gjennomført samtaler mellom politisk ledelse i Malvik kommune og Nye Veier, og veiselskapet har etter dette kommet med tilbud om flere tiltak mot støy og kompensasjon for matjordbeslag. De vil imidlertid ikke bygge noe ny tunnel i Hommelvik.

Etter at tilbudet lå på bordet sa Malvikordfører Trond Hoseth (Ap):

- Det er fortsatt utfordringer, blant annet i Hommelvik.

Gruppeleder for Senterpartiet Ketil Sivertsen sa:

- Vi skulle ønske at Nye Veier kunne komme med mye mer enn det de har gjort.

Kommunestyret i Malvik har tilsammen 31 representanter. Ap har 11, Sp har 6, Høyre har 5, Fremskrittspartiet har 2, Miljøpartiet har 2, SV har 2, Pensjonistpartiet har 1, Rødt har 1 og Venstre har 1.

På denne lenken (ekstern lenke) finner du sakspapirene til mandagens kommunestyremøte i Malvik kommune.

Gjennomførte undersøkelse

Før det konkrete planforslaget ble lagt frem gjennomførte Adresseavisen tidligere i år en spørreundersøkelse om E6 der blant annet lokalpolitikerne i Malvik ble spurt.

Vi spurte politikerne om hva de ville stemme dersom en reguleringsplan som legger til rette for løsningen som beskrives i denne artikkelen om Nye Veiers E6-planer blir lagt frem for politisk behandling.

I undersøkelsen svarte alle de åtte representantene for Høyre, Frp, og Pensjonistpartiet at de enten trolig eller helt sikkert ville stemme for. Alle de fem representantene for SV, Rødt og MdG svarte at de enten trolig eller helt sikkert ville stemme imot.

Ingen av de 17 representantene fra Ap og Sp svarte i undersøkelsen.

Stjørdal har sagt ja

Malvik kommune er en av tre kommuner som skal ta stilling til reguleringsplaner for nye E6 mellom Ranheim og Værnes, og den kommunen som har mest av den nye veien.

Stjørdal kommune har allerede sagt ja til veiplanene.

Bystyret i Trondheim kommune skal trolig behandle E6-saken 3. september. Kommunedirektøren i Trondheim har anbefalt politikerne å si nei til planene, men politikerne i Bygningsrådet i Trondheim har etter dette bedt om mer informasjon.

