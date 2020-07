Varsler færre amerikanske soldater i Trøndelag

Saken oppdateres.

Mandag fikk forsvarsminister Frank Bakke-Jensen beskjed fra USAs forsvarsminister Mark Esper om at amerikanernes nærvær blir mer dynamisk i fremtiden.

Dette vil føre til færre amerikanere i Trøndelag og Troms fremover.

– Det kan bli både et lavere og et høyere antall enn de 700 soldatene fra US Marines, som har rotert inn og ut de siste årene. Under store øvelser kan det blir mer personell, men i periodene imellom vil det være færre her, sier Bakke-Jensen til VG.

Rundt 300 amerikanske soldater på Værnes

Ifølge VG snakket de to forsvarsministrene sammen på telefon mandag, og Bakke-Jensen sier at amerikanerne har vært veldig godt fornøyd med vintertreningen i Norge.

De siste årene har rundt halvparten av de 700 amerikanske soldatene vært stasjonert på Værnes, mens den andre halvparten har holdt til på Setermoen i Indre Troms.

Den nye rotasjonen med amerikanske marinesoldater som skal ha base på Værnes de neste månedene ankom 8. mai, fra marinekorpsets base ved Cherry Point i North Carolina. Samtreningen med de norske soldatene begynte i juni.

