Birgit Skarsteins dansepartner reagerer på fordommer mot rullestoldans

Tidligere har Skal vi danse-deltaker Birgit Skarstein gått ut offentlig og fortalt om fordommer hun som rullestolbruker får som deltaker i det populære underholdningsprogrammet på TV2.

Mange har blant annet skrevet på sosiale medier at 31-åringen ikke har noe i programmet å gjøre.

– Det trigger meg at mange mener at dette ikke vil gå. Det betyr at vi kan være med å åpne en ny verden for en god del mennesker, har Skarstein tidligere uttalt til Adresseavisen.

I en kronikk i Aftenposten tirsdag får trønderen støtte av dansepartner Philip Raabe.

- Motstanden Birgit møter, gjør meg ekstra motivert til å vise Norge hva vi kan få til. Det som definerer Birgit Skarstein som danser, er en fantastisk evne til å trene hardt og lenge. Hun pusher kroppen til det ekstreme, skriver Raabe.

Fikk skryt

Forrige lørdag fikk parautøver Skarstein fra Levanger igjen mye skryt fra dommerne under tv-programmet.

- Det har vært mye arbeid. Vi har jobbet skikkelig hardt for å få det til å sitte, sa Skarstein etter å ha danset quickstep med sin dansepartner Philip Raabe i lørdagens program.

- Det går så himla fort, men jeg har en fantastisk danselærer, sa Skarstein om partneren.

Skarstein er første deltakeren som sitter i rullestol som har deltatt i programmet. I det første programmet i årets sesong fikk hun den høyeste poengscoren fra dommerne.

- Å danse med Birgit har utviklet min egen oppfatning av dans. Det har virkelig hjulpet meg å se handlingsrommet vi har. Jeg får mer kreative og morsomme ideer, fordi jeg må tenke utenfor boksen når jeg lager koreografi, skriver dansepartner Raabe i kronikken.

- Dans er for alle

Han viser til at dans er for alle.

- Det spiller ikke noen rolle om du er blind, har ett bein, er kort eller lang. Dans er ikke ankler, armer eller øyne. Dans er det du tolker det til selv, det du føler, skriver Raabe, som viser til at for han er dans frihet.

- Når jeg lager koreografi, tenker jeg: «Hva, hvorfor, hvordan.» Så forteller jeg en historie ut fra det. De historiene Birgit og jeg skal fortelle denne høsten, kommer til å være annerledes enn det dere har sett på Skal vi danse før. Men det er så absolutt dans.