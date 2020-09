Tre nye kampfly landet på Ørlandet

Her står trønderske HV-soldater i kø for å si adjø til en trofast sliter

Saken oppdateres.

Flyene tok av fra Fort Worth i Texas lørdag, mellomlandet i Maine, og landet i Norge klokka 18.40 søndag kveld.

– Det er alltid stort å ta imot nye fly. At vi får flere fly, betyr at vi får muligheten til å fly mer i Norge, og at vi kan fortsette den nødvendige økningen av antall mennesker som jobber med våpensystemet – flygere, operativt støttepersonell og teknisk personell, sier oberstløytnant Tron Strand, den nye sjefen for 332-skvadronen, i en pressemelding.

Luftforsvaret har så langt mottatt 21 fly i Norge og sju fly i USA.