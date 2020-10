Helseregioner vil ha mer testing av nytt redningshelikopter

Toppalpinisten skulle ønske at hun ble pirket på tidligere

Saken oppdateres.

Både ved St. Olavs hospital i Trondheim og ved Haukeland sykehus, hvor testlandinger ble gjort i fjor høst, var det utrygt for folk i nærheten da helikopteret landet, viser en ny rapport. Flere helseregioner krever derfor mer testing for helikoptrene tas i bruk, melder NRK.

«Syklister og barnevogner kan ikke transporteres trygt ved siste fase av inn- og utflyging», heter det om landingen ved St. Olavs hospital i rapporten, som er laget av Luftforsvaret på oppdrag fra Nawsarh og Justis- og beredskapsdepartementet, som leder anskaffelsen.

Åtte av de 16 redningshelikoptrene til en verdi av 16,8 milliarder kroner har kommet til Norge. Alle de nye helikoptrene skal være tatt i bruk i løpet av 2022, men flere helseregioner ønsker mer testing av de nye helikoptrene.

Justis- og beredskapsdepartementet sier det er et mål at nye redningshelikopter skal operere sikkert og trygt innen de oppdrag som redningshelikoptertjenesten utfører. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik skriver i en epost til NRK at det kan fordre mer eller mindre omfattende tiltak.

– Hvorvidt det skal foretas flere tester er en vurdering som må foretas på prosjektfaglig og operativt nivå, skriver han.