Overgrepsdømt mann siktet for nytt overgrep mot barn mens han satt i soningskø

– Siktede synes ikke å ha innsett alvoret i sine handlinger og fortsetter i samme modus, heter det i kjennelsen fra Inntrøndelag tingrett der mannen onsdag ble fengslet.

Mannen i 20-årene ble i januar i år dømt i Aust-Telemark tingrett til fengsel i fire år og 10 måneder for to tilfeller av voldtekt av barn under 14 år, to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år og fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd.

Ifølge Telemarksavisa tilsto mannen på alle tiltalepunktene.

Likhetstrekk med tidligere forhold

Telemarkingen var kalt inn til soning av dommen 9. november, men mandag denne uken ble han pågrepet igjen – denne gangen i en kommune i Trøndelag.

– Mannen er siktet for seksuell omgang med en jente under 16 år. Det er likhetstrekk mellom dette forholdet og flere av forholdene mannen er dømt for tidligere, sier politiadvokat Kåre Svepstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

I Inntrøndelag tingrett ble mannen onsdag fengslet fram til han begynner soningen 9. november.

– Når verken domfellelse eller innkalling til soning hindrer nye straffbare forhold, vurderer retten at det foreligger sterk grad av sannsynlighetsovervekt for nye straffbare forhold om han nå løslates, heter det i fengslingskjennelsen.

Tilrettelagt avhør

Kåre Svepstad sier at politiet ble kjent med forholdet da moren til den fornærmede jenta tok kontakt med dem.

Den siktede har ifølge Svepstad ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Nå etterforsker vi saken videre på vanlig måte. Det innebærer blant annet tilrettelagt avhør, fordi det er snakk om en ung person som er fornærmet. Så får etterforskningen vise om det blir aktuelt å ta ut tiltale mot mannen på det nye forholdet, sier Svepstad.

