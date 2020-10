14 nye koronapositive i Trondheim

Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Saken oppdateres.

Trondheim kommune skriver at dette er de smittede:

Person i 20-årene. Smittet av kjent kjent nærkontakt i Norge. Mildt forløp. Person i 20-årene. Smittet av kjent nærkontakt i Norge. Mildt forløp. Person i 20-årene. Smittet i Norge. Foreløpig ikke bekreftet nærkontakt. Mildt forløp. Person i slutten av tenårene. Smittet i Norge, foreløpig ukjent smittevei. Mildt forløp. Person i 40-årene. Smittet av kjent nærkontakt i Norge, kjent. Mildt forløp. Person i 60-årene. Smittet av kjent nærkontakt i Norge. Mildt forløp. Person i 50-årene. Smittet i Norge, foreløpig ikke bekreftet nærkontakt. Mildt forløp. Person i 40-årene. Smittet i Norge av kjent nærkontakt. Mildt forløp. Person i 40-årene. Smittet i Norge av kjent nærkontakt. Mildt forløp. Person i 40-årene Smittet i Norge av kjent nærkontakt. Mildt forløp. Person i 30-årene. Smittet i Norge av kjent nærkontakt. Mildt forløp. Person i 40-årene. Smittet i Norge, foreløpig ukjent smittevei, Moderat forløp. Person i 30-årene. Smittet i rødt utland. Forløp foreløpig ukjent. Person i 50-årene. Smittet i rødt utland. Forløp foreløpig ukjent.

- Vi ser fortsatt sterkt økende tendens til at smitte fra utland som dominerer. 8 av de 10 nærkontaktene er knyttet til smitte fra utland, skriver kommunen i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen er det fortsatt nær fysisk avstand som er dominerende smittevei, men det er også enkelte eksempler som tyder på at indirekte smitte via felles berøringspunkt har vært avgjørende for smitten.

En person er innlagt St Olavs hospital, omtalt i pressen i går.

Ingen av dagens smittede er knyttet til hovedutbruddet i oktober.

Ingen av de smittede er knyttet til Munkvoll hjemmetjeneste eller helse- og velferdssenter.