Avlyser behandling etter koronasmitte på sykehus

Saken oppdateres.

Som følge av at én ansatt ved Sykehuset Levanger har fått påvist koronasmitte er Klinikk for kvinne, barn og familie ved sykehuset berørt, opplyser Helse Nord-Trøndelag.

Den ansatte som har fått påvist smitte er i isolasjon, mens seks kolleger er i karantene på grunn av nærkontakt med den smittede, ifølge helseforetaket.

Avlyser planlagt behandling

Gynekologisk avdeling har avlyst elektiv behandling inntil videre, ifølge helseforetaket. Klinikken understreker at øyeblikkelig hjelp ivaretas på vanlig måte.

- Elektiv behandling er det vi på sykehusene kaller planlagt behandling. Alt som ikke er øyeblikkelig hjelp. For eksempel om du blir innkalt til en planlagt poliklinisk undersøkelse, sier kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.

Han opplyser at det er en blanding av leger og sykepleiere som er satt i karantene. Karlsen forteller at den planlagte behandlingen ved gynekologisk avdeling ble tatt ned torsdag og fredag. Det skal tas en ny vurdering mandag for de to første dagene i uka.

Må fullføre karantene

Karlsen sier det foreløpig er snakk om mindre enn 20 pasienter som er berørt av avlyst behandling.

- Også helsepersonell må fullføre karanteneperioden sin. Det vil bli tatt retesting når karantenetiden nærmer seg slutten. Hvis det ikke oppdages ny smitte, går vi tilbake til normal drift i løpet av uka, sier Karlsen.

Helse Nord-Trøndelag opplyser at Sykehuset Levanger har to pasienter innlagt med påvist smitte og at disse mottar behandling på sengepost. Det er ingen innlagte pasienter med påvist smitte ved Sykehuset Namsos.

De ansatte som ble satt i karantene etter en smittesituasjon i Namsos og Overhalla forrige helg er ferdige med karanteneperioden og har avlagt prøver med negativt svar, ifølge Helse Nord-Trøndelag.

Skjerpet smittevern

Ifølge Helse Nord-Trøndelag mottar Fødeavdelingen ved Sykehuset Levanger en del spørsmål om avdelingen for stengt. Den er i normal drift, opplyser de.

Det er på nytt innført restriksjoner når det gjelder ledsager på rutinemessige ultralydundersøkelser. Dette gjelder både Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Dette er de samme smitteverntiltakene som tidligere i år. Det innebærer at gravide inntil videre ikke kan ha med med-forelder eller andre under undersøkelsene. Hensikten er å beskytte pasienter og helsepersonell, ifølge Helse Nord-Trøndelag.

Tiltakene innføres med bakgrunn i skjerpet smittevernregime nå når koronapandemien har en foruroligende utvikling, skriver helseforetaket i pressemeldingen.

