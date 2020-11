Har fått kontakt med savnet mann - redningsmannskaper på vei

For to år siden brukte Kornelia 36 000 kroner på shopping. Nå gir hun andre pengeråd

Saken oppdateres.

- Vi har fått kontakt med mannen på telefon, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt like før klokka 19.30.

Mannen i 50-årene er på tur på fjellet Skjolden i Nærøysund.

Politiet hadde et ønske om å sende et helikopter for å hente mannen, men dette har ikke Hovedredningssentralen gitt grønt lys for.

- Vi sender inn bakkemannskaper for å hente ham. Mannen har fått beskjed om å holde seg i ro der han er. Han har lite strøm igjen på telefonen, sier Sagen.

Han anslår at det vil ta omlag to timer før redningsmannskapene er framme.

Det var kona til mannen som varslet om at han hadde gått seg vill tidligere søndag ettermiddag. Politiet meldte om den savnede mannen klokka 16.45 søndag.

- Kona var i kontakt med ham på telefon. Da var han i ferd med å gjøre opp bål. Mannen er fjellvant og godt kledd. Det var skodde, men ikke veldig kaldt, forteller operasjonslederen i politiet.