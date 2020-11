Savnet mann funnet - hadde tent opp bål

Rekkehus i fare for å rase sammen: Skjedde etter at en bærevegg ble fjernet

Saken oppdateres.

SISTE: Klokka 21.23 melder politiet i Trøndelag at mannen er funnet i god behold, sittende ved et bål. Han ble hentet ut av Røde Kors og politiet. De brukte båt for å ta seg over Liavatnet, opplyser politiet. Da hadde mannen gått tom for strøm på mobiltelefonen sin.

Mannen i 50-årene var på tur på fjellet Skjolden i Nærøysund. Han gikk seg vill i bratt terreng, og det var stupmørkt og kaldt.

Det var kona til mannen som varslet om at han hadde gått seg vill tidligere søndag ettermiddag. Politiet meldte om den savnede mannen klokka 16.45 søndag.

- Kona var i kontakt med ham på telefon. Da var han i ferd med å gjøre opp bål. Mannen er fjellvant og godt kledd. Det var skodde, men ikke veldig kaldt, fortalte operasjonslederen.

Politiet fikk ved 19.30-tiden kontakt med mannen på telefon. Politiet hadde et ønske om å sende et helikopter for å hente mannen, men dette ga ikke Hovedredningssentralen grønt lys for.

- Vi sender inn bakkemannskaper for å hente ham. Mannen har fått beskjed om å holde seg i ro der han er. Han har lite strøm igjen på telefonen, sa operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt like før klokka 19.30.