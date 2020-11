Vurderer redningshelikopter i søket etter savnet mann

Får kritikk for å «glorifisere» fedme: - Ingen tenker «oi, nå skal jeg også bli tjukk»

Saken oppdateres.

- Vi er i kontakt med hovedredningsselskapet for muligens å sende et helikopter ut for å lete etter mannen, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt. Mannen i 50-årene er på tur på fjellet Skjolden i Nærøysund.

Det var kona til mannen som varslet om at han hadde gått seg vill tidligere søndag ettermiddag. Politiet meldte om de savnede mannen klokka 16.45 søndag.

- Kona var i kontakt med ham på telefon. Da var han i ferd med å gjøre opp bål. Mannen er fjellvant og godt kledd. Det var skodde, men ikke veldig kaldt, forteller operasjonslederen i politiet.

Politiet prøver å få kontakt med mannens telefon. Så langt har de ikke fått kontakt med ham eller greid å lokalisere ham ved hjelp av telefonen.

Politiet har også frivillige letemannskapet er i beredskap, men fordi det er stappmørkt og han er savnet i bratt terreng, har ikke politiet funnet det hensiktsmessig å sende frivillige ut for å lete.