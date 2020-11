Opphever ekstremtiltak i Steinkjer

Her blir Rita testet for korona

- Det er fortsatt et pågående smitteutbrudd i studentmiljøet

Pfizer: - Tidlige indikasjoner viser at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19

18-åringen er tatt for ulovlig kjøring for femte gang. Nå har politiet beslaglagt bilen hans

Utenlandsk sjåfør stoppet ikke for kontroll

Barnehagen Marit har kjempet for har nå gjenoppstått

Hver helg ringer folk til Mikael for å få hjelp til å finne veien hjem

Saken oppdateres.

Tiltakene med stenging av fritidsaktiviteter og besøksstans ved sykehjem oppheves fra og med i dag. Det melder Steinkjer kommune, ifølge Steinkjer24.

Mandag for en uke siden var smittesituasjonen i Steinkjer uavklart og tiltakene som ble innført var

Rådhuset er stengt torsdag 5.11 og fredag 6.11, men møtetidspunkt kan avtales

Politiske og administrative møter avholdes i hovedsak på Teams

Det er besøksstans på alle sykehjem, Steinkjer rehabilitering og DMS

All organisert fritidsaktivitet er avlyst

Kulturskolens undervisning overføres til digitale plattformer

Kino og arrangement ved Dampsaga kulturhus er avlyst

Skolene har avlyst alle fysiske møter/foreldremøter

Steinkjer kommune går nå tilbake til å følge de nasjonale anbefalingene.

Det betyr at lokale restriksjoner som gjaldt fram til søndag 8. november oppheves. Blant annet er det igjen åpnet opp for besøk ved sykehjem, DMS og Steinkjer rehabilitering, rådhuset holder åpent og aktiviteter for barn og unge går som vanlig.

Steinkjer kino åpner i dag mandag, arrangementer i Dampsaga kulturhus går som planlagt innenfor gjeldende smittevernregler. Alle øvinger/forestillinger/arrangementer for både profesjonelle og frivillige aktører kan gjennomføres innenfor smittevernreglene.

Steinkjer kulturskole gjennomfører digital undervisning i dag mandag, og er tilbake til ordinær undervisning fra tirsdag 10. november.