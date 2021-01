Vil sjekke om folk faktisk overholder karantenen

- Faren er ikke over

Saken oppdateres.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen har bedt kommunedirektør Tor Jakob Reitan om å få personell til å foreta tilsyn av at folk gjennomfører karantene når de kommer til landet, skriver Bladet.no.

- Vi kommer til å følge en kvassere linje når det gjelder å følge opp at folk overholder karantener. Dette gjelder for eksempel arbeidsinnvandring. Tidligere har vi stort sett vært på veiledningssiden og satt grenser, sier Vonen til lokalavisa i Stjørdal.

Bladet.no skriver at 368 personer har ankommet Stjørdal fra utlandet siden 2. januar. En stor del av disse er eller har vært på karantenehotell, men det er også en god del som er ansatte i lokale firma.

Vonen forteller at de fra 2. januar har hatt tilgang til et register over hvor folk går i karantene.

- Der kan jeg se hvordan folk bor under karantene i både Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal, sier Vonen til Bladet.

Bøter til dem som ikke tester seg

På en pressekonferanse onsdag minnet justis- og beredskapsminister Monica Mæland om at det er obligatorisk å teste seg og registrere seg når folk kommer fra utlandet til Norge:

- De som ikke tester seg og registrerer etter 24 timer fra innreise, risikerer saftige bøter, opptil 20 000 kroner. Det er for mange som ikke registrerer seg og for mange som bruker papirskjema og ikke digitale løsninger, sa justisministeren. Hun lovte også bedre skjema som skal gjøre det umulig å ikke registrere persondata.





På pressekonferansen sa hun også at regjeringa oppretter et nasjonalt telefonsenter for å hjelpe kommunene med å følge opp alle reisende inn til landet. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å drive senteret.

- Det skal beherske flere språk og skal lette kommunenes arbeid med å redusere importsmitte og hindre spredning av mutert virus, sa hun.