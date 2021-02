Frykter at det muterte viruset kan komme i vinterferien - innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte

Saken oppdateres.

Torsdag 18. februar er det ekstraordinært kommunestyremøte klokka 09.30 hvor politikerne i Oppdal må ta stilling til følgende:

Det er nå påvist mutert virus i blant annet Trondheim kommune. Flere kommuner rundt Trondheim har etter dette innført strengere tiltak for å forsøke å begrense smitte. I uke 8 og 9 er det vinterferie i Norge, og dette vil føre til at det i disse ukene vil bli flere personer også i Oppdal. Kommunedirektøren har vurdert at det i disse ukene kan være hensiktsmessig å innføre påbud om bruk av munnbind også i Oppdal for å begrense smitte.

Dersom man skal innføre påbud om bruk av munnbind etter smittevernloven, må dette gjøres gjennom forskrift. Myndigheten til å vedta en slik forskrift er i Oppdal kommune lagt til kommunestyret.

Ifølge sakspapirene har det lenge vært anbefalt å bruke munnbind i fjellbygda.

- Erfaring viser at spesielt de lokale innbyggerne i Oppdal i liten grad bruker munnbind. Når det nå blir vinterferie og økt trafikk i kommunen, anser kommunedirektøren det som hensiktsmessig at det innføres et påbud, står det i dokumentet.

Flere fritidsbeboere og besøkende til Oppdal i vinterferien vil øke risikoen for at det muterte viruset også kommer til Oppdal, noe som tilsier at også innbyggerne i Oppdal bør bruke munnbind, står det videre i sakspapirene.

