Stjørdal mykner opp koronatiltakene

Saken oppdateres.

Under en direktesendt pressekonferanse onsdag offentliggjorde Stjørdal tiltak for den nærmeste tiden. I det store og hele går kommunen fra påbud til å anmode innbyggerne om fortsatt å gjøre hva de kan for å unngå smittespredning.

Her er tiltakene og oppfordringen kommunen kommer med til innbyggerne for perioden fra torsdag 18. februar til 3. mars:

· Unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra - områder med påvist utbrudd av muterte virusvarianter som f eks Trondheim

· På generelt grunnlag å begrense unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av kommunegrensene i Trondheimsregionen

· Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

· Vær tilbakeholdne med private besøk

· Når det gjelder idrett- og fritidsaktiviteter går kommunen tilbake til gjeldende nasjonale bestemmelser

· Treningssentre åpnes igjen for vanlig drift men kommunen viser til bransjestandard og nasjonale bestemmelser for avstander etc

· Stjørdal går fra påbud til anmodning om å benytte munnbind i kollektivtrafikk, drosje, butikker, kjøpesenter, frisør, hudpleie, spisesteder og offentlig rom for øvrig. Dette gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

· Når det gjelder skjenking går kommunen over til nasjonale bestemmelser, skjenking er lov til kl. 2400

· Stjørdal går fra påbud til anmodning om at alle serverings- og skjenkesteder registrerer alle enkeltkunder ved ankomst

· Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes

· Skoler, barnehager og institusjoner/ bosenter fortsetter på gult nivå som i dag

· Kommunen oppfordrer også innbyggerne om å leste ned smittestopp-appen.

- Fortsatt dugnad

Kommunen har den siste tiden hatt få positive koronatilfeller, ifølge kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen. Han viser likevel til at de fortsatt venter på en del prøvesvar etter at det nylig ble kjent at en person smittet av det sør-afrikanske mutantviruset besøkte flere butikker i Stjørdal.

- Men vi må fortsatt holde smitteveiene stengt så mye som mulig. Dugnaden må fortsette, sier Vonen.

Ordfører Ivar Vigdenes oppfordret innbyggerne om å fortsett gjøre hva de kan for å stoppe smitten. Han sier situasjonen nå er godt, men viser til at det fort kan snu igjen.

- Stadig flere blir vaksinert og vi skulle gjerne vaksinert enda flere. Vi har kapasitet til å sette flere vaksiner om vi får mer, sa Vigdenes da han innledet pressekonferansen.

Fortsatt krav på Værnes

Kommunen opprettholder kravet om at reisende over Trondheim Lufthavn Værnes skal bruke munnbind gjennom en forskrift som gjelder fram til 24. mars. I den heter det:

Reisende som ankommer Trondheim lufthavn skal benytte munnbind fra de går av flyet til de forlater området til Avinor. Dette omfatter ankomstarealer, bagasjeutlevering ol. Reisende med flybussen fra Trondheim lufthavn skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

