Hyttebygda får mange tilreisende i vinterferien - har innført tiltak

Saken oppdateres.

Torsdag forrmiddag klokka 09.30 startet et ekstraordinært kommunestyremøte hvor det ble vedtatt å innføre munnbindpåbud i Oppdal. Påbudet gjelder fra og med fredag 19. februar fra klokka 14.00 til og med lørdag 7. mars, skriver Opp.no.

Frykter mutert virus

Bakgrunnen for påbudet var ifølge saksdokumentet at bygda forventer mye hyttebesøk og tilreisende i forbindelse med vinterferie:

Det er nå påvist mutert virus i blant annet Trondheim kommune. Flere kommuner rundt Trondheim har etter dette innført strengere tiltak for å forsøke å begrense smitte. I uke 8 og 9 er det vinterferie i Norge, og dette vil føre til at det i disse ukene vil bli flere personer også i Oppdal. Kommunedirektøren har vurdert at det i disse ukene kan være hensiktsmessig å innføre påbud om bruk av munnbind også i Oppdal for å begrense smitte.

Ifølge sakspapirene har det lenge vært anbefalt å bruke munnbind i fjellbygda.

- Erfaring viser at spesielt de lokale innbyggerne i Oppdal i liten grad bruker munnbind. Når det nå blir vinterferie og økt trafikk i kommunen, anser kommunedirektøren det som hensiktsmessig at det innføres et påbud, sto det i dokumentet.

- Uforutsigbart

Fagleder for folkehelse og smittevern i Oppdal kommune, Vigdis Lauritzen Thun, mente at man står bedre rustet mot å få de muterte variantene dersom man innfører et munnbindpåbud.

– Men vi ønsker å være føre var. I Trondheim, på Østlandet og Vestlandet har muterte virus dukket opp. Det er uforutsigbart, derfor er det viktig å forebygge, sa Thun ifølge Opp.no.

Oppdal er i dag på risikonivå én, og har ingen koronasmitte. Alle hytteinnbyggere vil ifølge Thun få tilsendt en tekstmelding i dag med informasjon om dagens vedtak.

Munnbind skal brukes i følgende situasjoner:

I butikker/kjøpesentre.

På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.

På kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet.

I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen.

På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.

Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.

I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde én meter avstand.

Énmetersregel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.

Énmetersregel gjelder i skiheisen.

Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

