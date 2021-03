Stor vekst for Adresseavisen: - Det er veldig sterke tall

De leverer tidenes resultat for et norsk samvirkelag. Nå får 1750 ansatte en kjempebonus

Saken oppdateres.

- For oss er dette veldig oppløftende og vi skal satse videre. Vi er inne i en plan nå, der vi ønsker å styrke oss på flere områder. Blant annet undersøkende journalistikk, debatt og sport. I tillegg til Trondheim-satsinga som vi gikk tydelig ut med i fjor. Vi har mange spennende planer på gang for journalistikken fremover, sier Adresseavisens sjefredaktør, Kirsti Husby.

- Vi har tro på journalistikken i fremtiden og at den kan finansiere seg selv. Vi har en god utvikling inn i 2021 og vil investere videre fremover. Og så er det hyggelig med så oppløftende tall for veldig mange av avisene i landet, sier administrerende direktør Tove Nedreberg.

Onsdag formiddag ble de siste opplagstallene fra Mediebedriftenes Landsforening, MBL, offentliggjort. Tallene viser at norske aviser opplevde stor vekst i 2020 og hadde en gjennomsnittlig opplagsvekst på 3,4 prosent i andre halvår av 2020. Adresseavisen øker opplaget mye mer enn snittet, med 5,2 prosent andre halvår av 2020, og gikk fra 71 910 i opplag første halvår til 75 630 ved utgangen av året.

- Vi har rett og slett veldig gode tall. Det er en gledelig abonnementsutvikling fra første halvår til andre halvår, sier Nedreberg.

Adresseavisen øker prosentvis mer enn de andre regionavisene i landet. Bergens Tidene økte med 1,9 prosent, mens Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad gikk ned henholdsvis 3,1 prosent og 0,1 prosent. Trønder-Avisa økte med 3 prosent og har nå et opplag på 18 414.

- Veldig sterke tall

Ifølge Nedreberg hadde avisen en sterk inngang på fjoråret, også før korona slo inn.

- Det at Adresseavisen øker med 3720 i opplag og har en vekst på 5,2 prosent, er en viktig tilbakemelding fra leserne, sier hun.

De åtte mediehusene i Polaris Media i regionen hadde total vekst på 5856 i opplag for siste halvdel av 2020.

- Det arbeides systematisk og godt med journalistikken i alle mediehusene, så dette er hyggelige tall, sier Nedreberg.

Nedreberg sier at fjorårets opplagstall fra de norske avisene er gledelige for en samlet bransje.

- Det betyr at uavhengig journalistikk er betydningsfullt i folks liv og folk er villig til å betale for det, sier hun.

Norges ti største aviser:

VG 287 315

Aftenposten 257 316

Dagbladet 115 364

Dagens Næringsliv 92 647

Bergens Tidende 84 102

Adresseavisen 75 630

Stavanger Aftenblad 63 268

Fædrelandsvennen 36 614

Romerikes Blad 33 074

Klassekampen 32 375

- Stort behov for media

- Samtidig med dette har vi hatt en sterk trafikkvekst. 2020 har vist at det er stort behov for alle norske medier, sier sjefredaktør Kirsti Husby.

Den største nyhetssaken i løpet av fjoråret var koronapandemien. Husby sier at de har jobbet hardt med å få ut løpende informasjon om krisen, i tillegg til å få frem enkeltmenneskers skjebner og stille kritiske spørsmål til hvordan myndighetene håndterer situasjonen.

- I tillegg har vi klart å løfte andre saker som ikke har noe med korona å gjøre, sier Husby, og nevner blant annet Milliardjordet, Forfulgt og saken om 18 år gamle Maria som ble sviktet av kommunens hjelpeapparat.

- Det tror jeg har vært veldig viktig, sier Husby.

- Det er innholdet som selger. Vi ser også at det er en økende andel salg basert på innhold. Vi kjører også kampanjer som har gitt gode resultater og da har vi et viktig arbeid med å beholde abonnentene, sier Nedreberg.

LES OGSÅ: Én familie i Trondheim - ett år med korona

Nye satsinger

I 2020 startet Adresseavisen debattsatsingen Midtnorsk debatt.

- Vår ambisjon er å være den viktigste debattarenaen for folk som bor i Midt-Norge. Her satser vi videre nå, sier Husby.

Avisen startet også opp et helt nytt nettsted for økonomi og næringsliv, MN24, sammen med Polaris Medias lokalaviser i regionen.

- Det har vært et løft for næringslivsjournalistikken og gir et enda bedre tilbud for våre abonnenter, sier Husby.

De ti største avisene i Trøndelag:

Adresseavisen 75 630 - økte med 3720

Trønder-Avisa 18 414 - økte med 536

Namdalsavisa 10 714 - økte med 149

Nidaros 9259 - økte med 2929

Innherred 8501 - økte med 474

Bladet 7667 - økte med 348

Arbeidets Rett 7628 - økte med 140

Fosna-Folket 7209 - økte med 369

Avisa Sør-Trøndelag 7149 - økte med 308

Hitra-Frøya 4873 - økte med 201

- Satser videre

Dette er første gang siden 2009 at Adresseavisen passerer et opplag på over 75 000, den gangen var opplaget på 75 835.

- Vi er kjempeglade for at både har mange gamle og nye som har valgt å følge oss og abonnere på Adressa. Det er stor stas, sier Husby.

Det største opplaget var derimot i 1997, da avisen hadde et opplag på totalt 93 538.

- Vi er på vei!, sier Husby.

LES OGSÅ: Polaris Media blir deleier i Mentor Medier