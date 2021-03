Anbefaler å unngå unødvendige ærend i Oppdal

Statsråden må svare opp når en riksvei raserer et lokalsamfunn

Deltar i sosialt eksperiment og betaler 3000 i måneden for rom i toppleiligheter

De dro til et nedstengt Europa: – Det er mye strengere enn i Trondheim

Slutt for populær serie

Gode vaksinenyheter: Norge får over 100 000 flere doser fra Pfizer i vår

Over 500 kunder uten strøm i Verdal

Vegvesenet var lite imponert over sikten ut av frontruta

NFF går inn for strengere tiltak i toppfotballen

Saken oppdateres.

Det skriver Rennebu kommune i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Blant annet anbefaler kommunen å unngå unødvendige ærend i Oppdal.

- Med bakgrunn i den uoversiktlige situasjonen i Oppdal og bekymringer for å få smitten i Rennebu oppfordrer vi alle å unngå unødvendige ærend til nabokommunen både på fritid og i jobbsammenheng, skriver Rennebu kommune i pressemeldingen.

LES MER: Oppdal: - Vi har nådd vippepunktet

De anbefaler også bruk av hjemmekontor der det er mulig. Nødvendige ærend som lege- og tannlegebesøk kan gjennomføres.

- Vi har nær forbindelse med Oppdal både geografisk, men også mange som pendler mellom kommunene i forbindelse med jobb og fritid. Kriseledelsen er bekymret for situasjonen og ønsker derfor å komme med noen anbefalinger for å minske risikoen for å få smitten til Rennebu, skriver de videre.

Rennebu kommune gjør også en endring i besøksreglene på sykehjem fra 17.mars til over påske. I denne åperioden tar de ikke i mot besøk fra pårørende fra områder med høyt smittetrykk.

LES OGSÅ: Oppdal stenger ned