Kluss med koronatester i Oppdal - sendte flere hundre i unødvendig karantene

Saken oppdateres.

Vedkommende som lørdag testet positivt har sagt til kommunen at en person «uriktig» gikk foran han i køen på teststasjonen. Dette har trolig ført til klusset som sendte flere hundre ut i karantene.

Vedkommendes ektefelle er ansatt ved Oppdal ungdomsskole og flere hundre elever og lærere ble satt i karantene.

Det var Opp.no som først meldte om saken.

Berørte mange

- Koronagruppen bestemte at vedkommende som fikk påvist positiv test på lørdag måtte testes på nytt, og ny test viser negativt resultat. Det betyr at det kan ha skjedd en forbytting mellom prøvene, og at vedkommende som testet positivt i helgen fikk feil testresultat, og at dette var testen til vedkommende som testet positivt i går, skriver Oppdal kommune i en pressemelding.

Dette smittetilfellet har berørt Midtbygda barnehage, Aune barneskole og Oppdal ungdomsskole. Alle de som ble satt i karantene er nå varslet og ute av karantene.

- Ser alvorlig på dette

- Oppdal kommune ser alvorlig på hendelsen. Det er startet en grundig og systematisk gjennomgang av uønsket hendelse og prosedyrene for testing og innsending av prøver for å forebygge at dette kan skje igjen. Det er nå sørget for at det alltid vil være en vakt som holder orden på køen på teststasjonen, skriver kommunen videre.

Kommunen presiserer at ingen på teststasjonen kan klandres for hendelsen.

- Det var mange som skulle testes på fredag, og det ble lagt et stort press på teststasjonen for å gjennomføre tester. Hendelsen fikk store konsekvenser for store deler av Oppdals befolkning og Oppdal kommune vil beklage til alle som ble berørt av dette, skriver de videre.

Dette vil derimot ikke få betydning for hastevedtaket som ble vedtatt tirsdag ettermiddag.

- Situasjonen er fremdeles uoversiktlig.