Kommune i Trøndelag innfører strenge tiltak

Saken oppdateres.

- Jeg har stor forståelse for at mange av dere er bekymret for den situasjonen vi nå opplever i kommunen. Dette er helt naturlig. Det er nå viktig at vi alle gjør det vi kan for å bidra til å redusere smitten og ikke minst at vi som lokalsamfunn viser omsorg for de som har blitt smittet, sier ordfører i Nærøysund kommune, Amund Hellesø, i en pressemelding søndag kveld.

Kommunen fikk et nytt tilfelle av koronaviruset søndag, der smittevei fortsatt er uavklart. Derfor innføres det nå nye tiltak i kommunen.

- Alle kjente nærkontakter av smittetilfellet som ble avdekket på søndag, settes i karantene. Smittesporingen er i full gang. Det er utført 17 hurtigtester. Ingen av disse har påvist smitte. Vi avventer nå svar på ordinære tester. Det fortsettes med utvidet testing på mandag, skriver kommunen i pressemeldingen.

Dette er tiltakene:

Skoler holdes på rødt nivå. Dette medfører at noen av skolene vil ha stengt på mandag 22. mars for å kunne forberede rødt nivå.

Idrettshaller, offentlige svømmebasseng og treningssentre holdes stengt. Fysioterapibehandling gjennomføres som planlagt. Idrettshallene holdes åpent for skolebruk.

Alle arrangement, møter og sammenkomster med mer enn ti personer avlyses inntil videre.

Det oppfordres til hjemmekontor for alle som kan ha det. Møter bør gjennomføres digitalt.

Legekontorene vil være stengt for ordinære konsultasjoner. Legevakt vil være åpen, det er mulig å få konsultasjoner over telefon/nett.

Ved 1-til-1 behandling (som frisør, fysioterapeut o.l.) skal det brukes munnbind.

Alle skal følge gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger

Kommunen ber om at folk har spesielt fokus på disse anbefalingene: