Ingen nye smittede på fem dager - nå åpnes det opp mer i Oppdal

Saken oppdateres.

Etter en totalvurdering av smittesituasjon har koronagruppen i Oppdal mandag kommet fram til følgende virksomheter og steder kan åpne fra tirsdag:

Serveringssteder.

Svømmehall, spaanlegg og lignende.

Kino, konsertsteder og tilsvarende kultur og underholdningssenter.

Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

Museet.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Treningssenter fortsatt stengt

Det går fram av en pressemelding fra ordfører Geir Aril Espnes i Oppdal kommune mandag kveld.

- Det vil si at det fra i morgen kun er treningssentrene som fortsatt må holde stengt til forskriften utløper. Dette begrunnes ut fra smittevernhensyn. Risikoen for smitte er større på steder hvor det utøves høyintensiv aktivitet. Det avventes derfor noen dager til før disse kan åpne, heter det i pressemeldingen

Forskriften utløper 24. mars klokka 23.00.

Ordføreren påpeker i pressemeldingen at det forventes at smitteverntiltak for å begrense smitte overholdes av dem som nå kan åpne.

Munnbindplikten fortsetter

- Forbud mot arrangement, skjenkestopp, stans av idretts- og fritidsaktivitet for personer over 20 år, påbud om hjemmekontor og plikt til å bruke munnbind gjelder fortsatt, heter det i pressemeldingen.

Det er ingen som er registrert smittet av covid-19 i Oppdal siden 17. mars.

- Flere av dem som ble registrert smittet sist uke er nå ute av isolasjon, og i dag er det to personer som fortsatt sitter i isolasjon etter smitte. Etter at flere av dem som satt i karantene har testet negativt på dag sju, er også disse ute av karantene. Det betyr at det i dag er kun én person som fortsatt sitter i karantene i Oppdal etter smitteutbruddet sist uke, skriver ordføreren.

