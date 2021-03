Må avlyse påskegudstjenestene for andre år på rad

Saken oppdateres.

Kort tid etter at regjeringen tirsdag kveld presenterte nye nasjonale smittevernstiltak, besluttet Den norske kirke å anbefale at alle gudstjenester avlyses frem til 12. april. Det tar også Nidaros bispedømme følgene av, ifølge en pressemelding sendt ut onsdag formiddag. Det betyr at det ikke blir noen ordinære gudstjenestefeiringer i påsken.

Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Regjeringa anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Regjeringa anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Regjeringa anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Regjeringa anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars. Nye nasjonale forskriftsfestede regler Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Regjeringa anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Kilde: regjeringa.no

- Påsken er kirkens store høytid, og jeg forstår at mange i dag er lei seg over å ikke kunne feire den i kirken. Men nå er det viktig at vi alle tar dette taket for å få ned smittetallene, sier fungerende biskop i Nidaros., Ragnhild Jepsen, i pressemeldingen.

Kommer med digitalt tilbud

Jepsen understreker at det er avgjørende å at alle menighetene i Nidaros følger opp, selv om det er lite smitte i Trøndelag og Trondheim for øyeblikket. Målet er at det nasjonale smittetrykket kan reduseres. Dette blir spesielt viktig i påskeferien, hvor man må regne med at folk reiser litt mer.

- Så vil det bli et digitalt tilbud, slik at folk kan få mulighet til gudstjenester på skjerm alle dager i påsken. Dette vil være tilgjengelig på nettsidene til Den norske kirke, Nidaros bispedømme og noen lokale menigheter, sier Jepsen.

Kan gjennomføre begravelser, vigsler og dåp

Selv om gudstjenestene avlyses de neste ukene, vil begravelser, vigsler og dåp kunne gjennomføres som planlagt, skriver Nidaros bispedømme i pressemeldingen.

Det er andre år på rad at kirken må velge en slik løsning.

Det er tillatt å gjennomføre begravelser med 50 deltakere, eller færre der det er strengere lokale tiltak. Vigsler og dåp er underlagt de nasjonale begrensninger på 20 deltagere (innendørs).

