Stjørdal leter etter smittekilde - ber om hjelp fra publikum

Saken oppdateres.

Smittesporingsteamet til Stjørdal kommune har siste døgn forsøkt å finne kilde til smittetilfelle, men ikke kommet til bunns i saken, ifølge meldingen.

Tidligere tirsdag opplyste kommunen at mye tydet på at smitten ikke kom fra Trøndelag.

I pressemeldingen tirsdag kveld skriver de imidlertid at de nå har informasjon som tyder på at smittekilden kan være i Trøndelag.

- Kan ha blitt smittet via kollektivtrafikk

Pressemeldingen er undertegnet av kommunedirektør Tor Jakob Reitan og kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen. De skriver:

- Det er mulig at den smittede er blitt smittet ved kontakt direkte eller indirekte via kollektivtrafikk. Vedkommende kan ha blitt smittet i perioden fram til fredag 26. mars., og kan ha vært smittsom fra lørdag 27. mars.

- Vi har derfor to oppfordringer som vi ber deg innstendig om å tenke over. Vær obs på symptomer hvis du har tatt toget på følgende tider. Om du - eller et familiemedlem - får symptomer bes dere om å teste dere. I så fall må du holde karantene mens du venter på prøvesvar.

Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 24.03.21. Kl. 05:50 - 07.23

Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 24.03.21 Kl. 15:37 - 17.00

Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 25.03.21. Kl. 05:50 - 07.23

Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 25.03.21. Kl. 15:37 - 17:00

Trønderbanen VY strekningen Stjørdal - Steinkjer 26.03.21. Kl. 05:50 - 07.23

Trønderbanen VY strekningen Steinkjer - Stjørdal 26.03.21. Kl. 13:37 - 15:00



- Vi ser muligheten for videre smitte også og vi oppfordrer til testing hvis du har vært på disse stedene:

Stjørdal Cirkle K: Har du fylt lufttrykk bes du teste deg – 27.03.21. Kl. 11:00-17:00.

Lundamo Cirkle K: Har du vært inne på bensinstasjonen - 27.03.21. 12:00-18:00.

- Du er ikke satt i karantene, men som sagt – test deg så snart som mulig, skriver kommunen.

