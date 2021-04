Flere kommuner advarer mot å reise til Steinkjer

Interessen for Clubhouse har falt raskt: – Inntrykket er at det har stoppet helt opp

- De er ikke nødvendigvis redd for å bli smittet selv, men innser at de kan bli superspredere

Saken oppdateres.

Kommunene Inderøy, Levanger, Snåsa og Verdal melder i en pressemelding etter et felles Innherreds-møte at de nå advarer mot å reise til Steinkjer kommune.

Temaet for møtet var, ikke overraskende, smittesituasjonen i Steinkjer, og det var Steinkjer kommune som selv inviterte til informasjonsmøtet torsdag ettermiddag.

Tidligere i dag gikk kommunedirektøren i Stjørdal ut og advarte mot å ta turen innom Steinkjer. Dette som et tiltak for å holde smitten nede.

– Kommunene på Innherred fraråder unødvendige reiser til Steinkjer, og på tvers av kommunegrensene. For å begrense videre utvikling av smitte er det viktig at innbyggerne i hele regionen har lav terskel for testing, holder avstand og bruker munnbind der 2-meters avstand ikke er mulig, heter det i pressemeldingen kommunene sendte ut.

De som deltok på møtet var ordførere, kommunedirektører og kommuneoverleger samt representanter fra statsforvalteren ved blant annet fylkeslegen, helseforetaket og KS.

– Steinkjer har iverksatt stramme tiltak på et tidlig tidspunkt, og om alle bidrar, har vi større sjanse for å unngå et stort regionalt utbrudd. Takk for at du bidrar, skriver ordfører Anne Berit Lein i Steinkjer, ordfører Pål Sverre Fikse i Verdal, ordfører Arnt Einar Bardal i Snåsa, ordfører Anita Ravlo Sand i Levanger og ordfører Ida Stuberg i Inderøy.

