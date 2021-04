Innfører strakstiltak ved sykehusene etter smitteutbrudd i Steinkjer

Rita Ottervik kritisk til nytt Ap-verv for Rune Olsø: - Han har sveket tilliten

Saken oppdateres.

I en pressemelding torsdag kveld melder Helse Nord-Trøndelag, HNT, at de innfører strakstiltak på grunn av det pågående smitteutbruddet i Steinkjer.

- Sykehusene avlyser Steinkjer-innbyggeres pasienttimer fredag, mandag og tirsdag, skriver de i pressemeldingen.

Dette gjelder timeinnkallinger 9., 12. og 13. april ved sykehusene i Levanger og Namsos, samt klinikktilbudet ved Høvdinggården i Steinkjer.

Støtter anbefalinger

De skriver at pandemistaben ved HNT torsdag kveld har drøftet situasjonen og kommet frem til beslutningen. De understreker likevel at HNT har stor tillit til Steinkjer kommune og deres smittevernarbeid.

- Som et tiltak for å underbygge Steinkjer kommune sine nødvendig tiltak og restriksjoner velger sykehusene å avlyse planlagte pasienttimer. Ansatte i våre klinikker vil fra i morgen tidlig ta kontakt med pasienter som berøres av strakstiltaket, skriver helseforetaket.

De ber også pasienter som har spørsmål de trenger svar på om å ta kontakt med aktuell avdeling.

- Strakstiltaket gjøres for å bidra til at smitten ikke spres videre utenfor Steinkjer kommune. Helse Nord-Trøndelag støtter anbefalingene om å unngå reiser til Steinkjer, og går i kveld ut med direkte anmodning til våre ansatte om å følge situasjonen svært nøye, og følger retningslinjer og tiltak Steinkjer og eventuelt andre kommuner i helseregion innfører, skriver de.

Opprettholder beredskap

HNT understreker at beredskap og funksjoner for øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt på normal måte ved begge sykehusene.

- Sykehusene er forberedt på å håndtere pasienter som kan være smittet og som har fått påvist smitte. De som trenger sykehusbehandling vil få det også i denne situasjonen, står det i pressemeldingen.

De legger til at innbyggere i Steinkjer som blir syke, utsatt for ulykker eller har behov for hjelp ikke må nøle med å ta kontakt med legevaktene, ambulansetjenesten og sykehusene.

- Trenger innbyggerne hjelp, vil de få hjelp, opplyser helseforetaket.

