Sju nye smittetilfeller i Orkland: - Vi har et smitteutbrudd

Saken oppdateres.

Sent lørdag kveld fikk Orkland kommune bekreftet at ytterligere sju personer har testet positivt på PCR-test. Totalt har dermed ni personer testet positivt for koronaviruset lørdag, i tillegg til én person fredag.

- Vi må nå konstantere at vi har et smitteutbrudd i Orkland, og at vi må forberede oss på flere smittetilfeller i dagene som kommer, skriver kommunen i en pressemelding. Kommunen har satt kriseledelse.

Ifølge Avisa Sør-Trøndelag er dette det største smitteutbruddet i kommunen siden pandemiens start.

Rianmyra barnehage, Sampro og Orkdal legesenter er ferdig kartlagt og første sett av prøver er tatt.

De sju nye tilfellene er to barn, en mann i 20-årene, en mann i 30-årene og tre kvinner i 30-årene.

Flere bedrifter og enheter rørt



Disse smittetilfellene gjør at voksenopplæringen i Orkland kommune og bedriftene Shawcor Norway AS og Isfjord Norway AS er involvert. Det er nå totalt 125 personer som er satt i karantene i Orkland som følge av smittetilfellene fredag 14. mai og lørdag 15. mai.

- Med ti nye tilfeller i løpet av kort tid i forskjellige grupper, så er situasjonen uoversiktlig. Vi får 139 prøvesvar i morgen, skriver kommunen.

De tror det er sannsynlig at dette vil involvere flere bedrifter og eventuelt flere skoler og barnehager.

Smittet har besøkt flere butikker

Smittekartlegging har avdekket at et av smittetilfellene har vært innom følgende plasser:

Shell Bårdshaug cirka klokken 24:00 natt til fredag 14. mai.

Amfi Orkanger klokken 12:30-13:00 fredag 14. mai. Vedkommende var da på Vinmonopolet og Coop Mega.

Coop Ekstra Fannrem klokken 10:30-10:40 lørdag 15. mai.

Kommunen ønsker at folk som har vært på disse stedene til angitte tidspunkt følger med på symptomer de neste 10 dagene. Får du symptomer så skal du holde deg hjemme og bestille test.

Det vurderes nå hvilke konsekvenser dette får for 17. mai-feiringen i Orkland, og innføring av eventuelle tiltak. Kommunen vil ha nytt kriseledelsesmøte søndag morgen, hvor dette vil drøftes.