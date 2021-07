To nye koronasmittede i Stjørdal - smittet har besøkt Kimen

- Skal ikke se bort fra at vi henter nye spillere

Flere skilt utsatt for hærverk: – Forkastelig, sier politiet

Saken oppdateres.

Det opplyser Stjørdal kommune i en pressemelding.

En av de to med positiv test har fått smitten bekreftet ved PCR-test, mens det andre tilfellet som er en nærkontakt til den første smittede har testet positivt på hurtigtest.

LES OGSÅ: Koronasmitte på Hurtigruten - avgang utsatt fra Trondheim

Begge de to smittede er unge menn under 20 år. Med disse to nye tilfellene har Stjørdal kommune nå fire positive tilfeller som følges opp.

Kommunene skriver i pressemeldingen at smittesporing er satt i gang, og så langt er 21 personer satt i nærkontakt-karantene. De fleste i nærkontaktkarantene er innbyggere i Stjørdal, mens en nærkontakt bor i Meråker.

– Situasjonen er under utvikling og derfor er tallene på nærkontaktene usikre, opplyser kommunen.

Videre skriver kommunen at den smittede var på Kimen kulturhus tirsdag 27.07. Derfor oppfordres alle som har vært i området utenfor biblioteket og ellers i 1.-etasjen på Kimen mellom kl. 15.00 og 18.00 på denne dagen om å teste seg tidligst 29. 07.

– Som det ser ut nå kan det være ungdomsmiljø i Stjørdal som kan være rammet. Vi ber særlig ungdommene om å være forsiktige fremover grunnet den lokale smittesituasjonen, advarer kommunen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Beboere ved helse- og velferdssenter i Trondheim smittet