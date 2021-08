Større antall husdyr har dødd i Steinkjer

Etter at Cathrine så dokumentaren, endret hun kosthold på flekken

Mattilsynet bekrefter at et større antall storfe har dødd på gård i Steinkjer. Det mistenkes at årsaken er forgifting av gjødselgass.

Hendelsen fant sted om ettermiddagen torsdag 29. juli på et gårdsbruk i Steinkjer som driver med storfe, skriver Trønder-Avisa.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse på en gård i Steinkjer. Det er snakk om et større antall dyr som har dødd, og det er mistanke om at forgiftning på grunn av gjødselgass, sier avdelingssjef Jan Arild Røkke i Mattilsynet.

Alle gårdbrukere som driver med dyr er kjent med risikoen for utslipp av gjødselgass. Så lenge gjødsla ligger i ro skal det være trygt, men når det blir bevegelse i gjødsla kan den skadelige gjødselgassen frigjøres. Det kan utgjøre stor fare både for mennesker og dyr som befinner seg i fjøset eller i nærheten av gjødselkjelleren.

Han opplyser at Mattilsynet er i dialog med den aktuelle gårdbrukeren, blant annet om innholdet i den aktuelle gjødselkjelleren.

– Ut fra den informasjonen vi sitter på nå anser vi hendelsen som en ulykke, sier han.

Avisa har forsøkt å komme i kontakt med den aktuelle gårdbrukeren, uten å lykkes.