Tok et siste farvel med Andreas (19): - Du vil aldri bli glemt

Saken oppdateres.

Natt til onsdag 28. juli mistet 19 år gamle Andreas Søpstad Reiten livet etter en ulykke i Åsvegen i Melhus. To uker senere var familie, slekt, venner og bekjente samlet for å ta et siste farvel i Melhus kirke. Andreas var glad i fargen oransje, noe som var tydelig i blomsteroppsatsene som omkranset kista.

LES OGSÅ: Sørgende samlet på Melhus videregående skole: - Alle som møtte opp var tydelig preget

- Kom godt forberedt

Begravelsesseremonien startet med at solist Hege Reiten Sæther fremførte «Jeg glemmer deg aldri» av Emma Steinbakken. Sangen er kjent fra tv-serien «Rådebank». Like etter at dødsulykken ble kjent i vennekretsen til Andreas, ble det arrangert en kortesje til minne om 19-åringen. På ulykkesstedet ble det lagt ned blomster og tent lys.

Prest Øystein Hø startet med å fortelle de sørgende at ulykken mest sannsynlig skyldes en kollisjon med en elg. Han gikk deretter over til å fortelle om en gutt som var rolig og snill og godt likt av alle.

- Han var en liten perfeksjonist. Han kom alltid godt forberedt, fortsatte presten.

LES MER: Kjørte kortesje til minne om 19-åring: - Han var en fantastisk gutt

Glad i fotball og MC-kjøring

Andreas var elev ved Melhus videregående skole i vår og planen var å dra til militæret etter jul. Han skulle jobbe som nattevakt på Shell-stasjonen denne høsten.

Andreas hadde en stor omgangskrets og bedrev flere aktiviteter. Han var veldig glad i å spille fotball og skulle begynne i en ny klubb til høsten. Om vinteren sto han på snowboard. Han var også glad i å kjøre motorsykkel. Presten pekte på en oransje vest foran båra, som var fra den første kjøreturen.

- Alltid blid og med et glimt i øyet, beskrev presten videre. 19-åringen trivdes med å være på fjellet, på sjøen, i hytta og på utenlandsturer.

LES OGSÅ: - Man får vondt i magen. Det rammer så brått og brutalt

- Utrolig glad i deg

Minneordet ble avsluttet med et siste farvel fra den nærmeste familien.

- Vi har mistet et usedvanlig eksemplarisk menneske. Vi kommer alltid til å savne deg masse. Mange var utrolig glad i deg. Du vil aldri bli glemt, leste Hø opp.

På grunn av koronapandemien var det restriksjoner på antall deltakere innendørs i Melhus kirke. Mange kunne derimot følge begravelsen ved hjelp av en direktesendt sending på nettet.

Seremonien i kirka ble avsluttet med «Det fine vi hadd sammen» av D.D.E. Låta ble fremført av Ketil Parow og Hege Reiten Sæther.