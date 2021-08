Mann (37) funnet etter krevende søkeforhold i Femundsmarka

Mange jubler for grønt nivå. For Ask (5) blir hverdagen farligere

- Mannen var på tur fra Sverige og inn mot Femunden sammen med en kamerat. Han ble formelt meldt savnet av familien sin søndag, forteller operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet politidistrikt søndag kveld.

Skryter av de frivillige

Klokka 03.39 natt til mandag ble den savnede mannen funnet i god behold.

- Frivillige letemannskaper har gjort en fremragende jobb i et krevende terreng. Det var en hundeekvipasje fra Norske redningshunder som fant mannen, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad ved Innlandet politidistrikt.

Politiet fikk bistand fra redningshelikopter, redningsskøyta, Norske redningshunder, Røde Kors-mannskap og Norsk folkehjelp.

- De skal ha mye ros i vanskelig og vått terreng, sier hun.

Skilte lag med kamerat

Mannen skal etter forholdene ha det bra.

- Det er dårlig sambandsdekning, så vi har ikke fått snakket så mye med ham. Det høres ut som han har det greit og det er litt uklart om han visste at det var en leteaksjon etter ham, sier hun.

Klokka 06.23 mandag morgen er de fremdeles på vei til koordineringspunktet for leteaksjonen. Det er cirka 20 kilometer i luftlinje unna. Mannen må trolig bli fraktet over Femunden med båt.

De to mennene fra Oslo var på en flerdagerstur sammen, men skilte lag fredag kveld. Etter det fikk ikke kameraten kontakt med den savnede mannen på telefon. Politiet mistenkte at mannen hadde gått seg vill.

- Han skal ha telt, turutstyr og mat. Vi er usikre på om han har kart og kompass. Han skal være i god fysisk form, men det er lite mobildekning i området. Vi tar høyde for at han kan være tom for strøm, sa operasjonsleder Per Solberg like etter at leteaksjonen var i gang.

Leteaksjonen foregikk ved vannet Øvre Roasten. Det er i grenseområdet mellom Trøndelag og Innlandet, cirka sju kilometer fra svenskegrensa.