Kvinne omkom etter hyttebrann i Rennebu

Saken oppdateres.

– Jeg kan bekrefte at kvinnen døde på sykehuset 17. august. De pårørende er varslet, sier etterforskningsleder Jostein Fagerli ved Gauldal politidistrikt til Opp.no.

Kvinnen var alene i hytta da den begynte å brenne tirsdag i forrige uke.

Hun kom seg ut på egen hånd, men hadde brannskader og ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim med luftambulanse.

Brannårsaken er ikke kjent, men Fagerli sier til avisen at naboer har fortalt om høye smell før brannen ble oppdaget, og at han bekrefter at det ble brukt gass i hytta.

Navnet på kvinnen er ikke frigitt.