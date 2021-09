Må stenge butikken etter at alle ansatte fikk korona

Til salgs for tolv millioner kroner, men det kan koste sju ganger så mye å pusse opp

Saken oppdateres.

Ekteparet Silvina Losz og Victor Cernadas er opprinnelig fra Argentina, men bestemte seg for å åpne iskrembar i Trondheim i 2019. Gola ligger i Innherredsveien på Solsiden.

Stengt butikk

Cernadas står vanligvis for produksjonen, Losz for salget. I sommer kom også broren til Losz fra Spania for å hjelpe til.

- Nå har både jeg, mannen min og min bror testet positivt for korona, sier Losz. Dermed er også iskrembutikken stengt på ubestemt tidspunkt.

Hun er i åpenbart dårlig form når hun snakker med Adresseavisen.

- Jeg aner ikke når vi kan åpne, vi trenger å bli mye bedre først. Og vi kommer ikke på jobb før vi er hundre prosent friske, understreker Losz.

- Helt vilt

Siden bedriften er liten og og familiedrevet, er det ingen som kan ta over iskrem-butikken.

- Situasjonen er utfordrende. Vi vet ikke hvor vi har blitt smittet. Vi har vært veldig opptatt av smittevern. Det er helt vilt at vi har fått det, sier hun.

Kunder som har vært innom i forrige uke, må være oppmerksom på symptomer, legger Losz til.

