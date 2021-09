Må stenge butikken etter at alle ansatte fikk korona

Torsdag 9. september kl. 20.00 er det duket for valgdebatt på Byscenen i Trondheim. Trønderske listetopper vil diskutere noen av valgets heteste saker, som klimakrisen og oljeleting.

Adresseavisens Roy Tommy Bråten og Odd Rune Wolden fra NRK leder debatten.

- Jeg gleder meg som en unge på julaften. Hvis du skal se én valgdebatt i år, så er det denne, sier Wolden.

Førstemann til mølla

Dørene til Byscenen åpnes kl. 19.15. Det er 200 plasser i salen, og de første i døra vil få plass. Debatten vil også sendes direkte på NRK2 og adressa.no.

Bråten og Wolden forteller at seerne har mye å glede seg til. De håper debatten vil vise de klare skillelinjene mellom venstre- og høyresiden i Trøndelag. Bråten håper at politikerne vil tydeliggjøre hva det grønne skiftet egentlig betyr for trøndere flest.

- Dette er timen hvor trønderske topp-politikere får muligheten til å skape ekte magi på skjermen. Jeg har spesielt store forventninger til en het oljeduell mellom «Lenke-Lars» og «Olje-Ola», sier Bråten.

- Jeg er statsviter, og på universitetet lærte vi at valgdebatter skal gi folk et grunnlag for å kunne stemme. Det høres kanskje kjedelig ut, men vi skal gjøre dette på en ordentlig «rosenborgsk» måte: Med stor angrepsvilje, og en god og underholdende debatt, forteller Wolden.

Stille om pandemihåndtering

Debattlederne mener det har vært lite fokus på pandemihåndteringen så langt i valgkampen. Nå håper de at politikerne kan gi klare svar på hva de synes om regjeringens ledelse i møte med viruset.

- Vi står fortsatt midt i en pandemi, og mange lurer på hva som vil skje fremover. Det vi trodde skulle bli valgkampens store tema, har det vært nesten stille om, sier Wolden.

- Vi har egentlig ikke fått klare svar på hvor politikerne står angående pandemihåndteringen. Det håper jeg vi får i morgen, sier Bråten.

Lover en spennende debatt

Wolden og Bråten oppfordrer alle til å skru på skjermen i morgen, og lover en spennende og underholdende politikerduell.

- Nå får vi våre egne trønderske ledere til å prate direkte til velgerne sine, og fortelle hvorfor vi skal stemme på akkurat dem - bare tre dager før valget.

Debattantene i morgendagens sending vil bestå av:

Eva Kristin Hansen (Ap)

Ingvild Kjerkol (Ap)

Linda Hofstad Helleland (H)

Elin Agdestein (H)

Marit Arnstad (Sp)

Ola Borten Moe (Sp)

Lars Haltbrekken (SV)

Siv Furunes (SV)

Sivert Bjørnstad (Frp)

Ask Ibsen Lindal (MdG)

Jon Gunnes (V)

Øyvind Håbrekke (KrF)

Hege Bae Nyholt (Rødt)

