Opphever munnbindpåbudet på Værnes

Saken oppdateres.

- Vi ser at antall positive tester på grensen på Værnes nå har stabilisert seg på et lavt nivå. De siste tre ukene har kun én person per uke testet positivt, mot tidligere 4-6 per uke. Antall tester har variert omkring 300-400 hurtigtester i uka. Dette betyr at kommuneoverlegen ikke lenger seg et faglig grunnlag for å opprettholde et lokalt påbud om bruk av munnbind på Trondheim lufthavn Værnes, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding.

Dette medfører at påbudet om munnbind på flyplassen oppheves straks, ifølge kommunen.

- Å oppholde seg på Værnes er nå ikke vesentlig mer risikabelt enn ellers i samfunnet. Vår lokale forskrift om påbud om munnbind ved flyplassen oppheves derfor med umiddelbar virkning, skriver de.