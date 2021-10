- Det var som å få en stekepanne knallhardt i panna

Saken oppdateres.

I fjor høst var Petter Rasmus sykemeldt fra jobben som journalist i Adresseavisen. Legene hadde funnet en svulst i hodet hans ved en tilfeldighet. Rasmus skulle bare ta den årlige «EU-sjekken» men endte opp med operasjon og sykemelding.

- Jeg satt og kjedet meg og så på Jens Kvernmo og Lars Monsen. Jeg har egentlig alltid hatt en drøm om å gjøre en litt lenger tur. Men, jeg klarer ikke en hel vinter på fjellet eller å gå Canada på tvers. Jeg ville likevel ha et mål som var så hårete at jeg selv var usikker på om jeg ville klare det, sier han.

Han følte at han kom til å bli shabby og ville ha noe som kunne motivere og som han kunne trene mot.

Ingen Monsen

Slik startet ideen til serien «Villmarks-Petter» som har premiere torsdag kveld på adressa.no. I utgangspunktet var det bare en mann på nærmere 50 år som ville gå en krevende tur for sin egen del. Men da tanken hadde surret og gått en stund, tok Rasmus kontakt med kollegaer i Adresseavisen og sjekket stemningen for et jobbprosjekt.

- Det har endt opp med å bli tredelt for min del. Det hadde vært kult er om dette kan inspirere andre til å dra seg ut av sofaen og bare gjøre det. Samtidig får vi vist frem en del av Trøndelag som er litt svart på kartet og jeg får jobbe som journalist underveis, sier Rasmus.

2. august gikk turen fra Follafoss til Lierne, fra hytte til hytte, på elleve dager.

- Jeg er veldig spent på hva folk sitter igjen med etter å ha sett serien, og håper ikke det er «her er en mann på rundt 50 år som tror han er Monsen eller Kvernmo». Det er krise for meg, sier Rasmus.

- Du prøver ikke å være dem altså?

- Absolutt ikke. Adresseavisen hadde tidligere i år en sak om at jeg skulle ut på en «strabasiøs» tur. Det synes jeg var krise. Poenget var ikke at turen var strabasiøs, men det var et mål som er strabasiøst for meg, sier han.

LES OGSÅ: Skal gå to uker alene i trøndersk villmark

20-kilos kettlebell i sekken

Rasmus bor i Vanvikan i Indre Fosen hvor det er mye bratt terreng. Som opptrening til turen fylte han derfor ryggsekken og gikk opp og ned bakkene hjemme.

- Det kan være at noen synes jeg var en raring, men det er grisgrendte strøk, heldigvis, sier han.

I sekken var en 20-kilos kettlebell, noen vannflasker fulle av vann og litt dunjakker og stoff for å fylle ut sekken. Den var mellom 25 og 30 kilo, anslår Rasmus. Tursekken som faktisk ble med fra Follafoss til Lierne vet derimot ikke Rasmus hva veide.

- Jeg har fått tre spørsmål hele veien: «Hvor langt skal du gå?», «Hvor tung er sekken?» og flere bjørnespørsmål. Lengden visste jeg ikke på forhånd. Det var dessuten ikke relevant. Tyngden på sekken vet jeg fremdeles ikke hva var og jeg vil ikke vite det, sier han.

Plystret «Gabrielas sång»

Heller ikke spørsmålene om bjørn gikk spesielt inn på turgåeren.

- For meg er det fascinerende hvor redde folk som bor i byen er for bjørn. Jeg ble faktisk spurt i fullt alvor om jeg skulle ha med meg våpen på turen, sier Rasmus og ler.

- Hva tenker du om bjørnen da?

- For meg gjør det egentlig naturopplevelsen mer intens og bedre. Jeg går og følger med hele tiden. Det er ikke fordi jeg er redd, men fordi jeg vil se den, sier han.

Dessuten er det bare å lage litt lyd da tør uansett ikke bjørnen å nærme seg, ifølge Rasmus.

- Jeg gikk der alene og plystra på «Gabrielas sång», sier han.

- Grensesprengende opplevelse

Selv om Rasmus hadde lagt opp til en overkommelig rute, traff han på en smell allerede den tredje dagen.

- De tre første dagene var manndomsprøven. Da klokken begynte å nærme seg 21 og det var blitt mørkt ute på dag tre, måtte jeg ta et valgt. Enten slå leir der jeg var, eller sette meg ned og få litt guts, og gå videre med ett steg av gangen, sier Rasmus.

Valget falt på sistnevnte og han kom etter hvert frem til matdepotet sitt.

- Du blir stolt av deg selv da. Det er en grensesprengende opplevelse. Det ble litt grining faktisk. Jeg var stolt, letta og dritsliten. Jeg synes selv jeg var ganske tøff. Ikke Lars Monsen-tøff, men Petter Rasmus-tøff, sier han.

- Er dette noe folk vil se?

Men tilbake til høsten 2020, da ideen ble til. Hva var det med den svulsten som fikk Petter Rasmus til å gå en tur på mange mil?

- For en mann på 47 år var det som å få en stekepanne knallhardt i panna. Du tenker verst tenkelige scenario og katastrofe. Kul er det skumleste ordet det går an å få beskjed om, sier Rasmus.

- Kanskje det var min tupp i ræva. Det har egentlig ingenting med turen å gjøre, men jeg tror ikke jeg hadde tenkt gjennom det på samme måte om jeg ikke hadde vært hjemme og kjedet meg, sier han.

Og når serien har premiere torsdag er Ramsus rask og frisk. Svulsten ble operert ut og han sier selv han har det fint.

- Jeg har premierenerver. Er dette noe folk vil se? Jeg håper det blir godt mottatt og er spent på om folk skjønner greia. Det er bare jeg som viser frem at jeg har utfordret med selv så kraftig at jeg ikke var sikker på om jeg ville klare det. Jeg håper det kan motivere andre, sier Rasmus.