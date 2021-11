To tog i timen på Trønderbanen først i 2027

Snublet under fotballkamp. Så ble alt svart

Saken oppdateres.

Dermed blir det ytterligere forsinkelser for prosjektet, som i utgangspunktet skulle føre til to tog i timen mellom Melhus og Steinkjer innen 2024, er konklusjonen til Samferdselsdepartementet etter å ha fått en statusoppdatering fra Jernbanedirektoratet.

– Etter at våre fagetater har gått nærmere gjennom prosjektet, er det nødvendig med flere tiltak enn det som tidligere har vært lagt til grunn. Dessverre er det ikke praktisk mulig å innføre to tog i timen i grunnrute mellom Melhus og Stjørdal i 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Antallet nye tiltak som må gjennomføres, har økt fra ni til 17, og gjelder blant annet lengre kryssingsspor, stasjonstiltak, signalendringer og tiltak for økt hastighet. Planen nå er at det skal bli to tog i timen på hele Trønderbanen fra desember 2027.

For å hjelpe på situasjonen skal det settes inn flere tog i rushtiden fra desember, og noe flere tog i helgene.