- Det er en fin jobb

Fredag kveld var det digital, koronavennlig utdeling av «Den trønderske journalistprisen». Prisdrysset var større enn eventet, men nærheten,inderligheten og takknemligheten kom da vinnerne etter hvert dukket opp i streamen.

Kim Nygård, fotograf i Adresseavisen og leder for Dokfestivalen vant kveldens hederspris.

- Det å holde seg engasjert over så mange år, er ikke en selvfølge, sa Kim Nygård (45).

Gir en stemme til de som ikke blir hørt med bildene sine

Selv om han tilla sin kollega Grete Holstad mye av æren og kraften bak vindkraftprosjektet de har jobbet jevnt med i flere år, tok han også med en stor takk til et engasjert fotojournalistisk miljø i Trøndelag. Nygård er ildsjelen bak og leder for Trondheim Dokumentarfestival. Han har vært tilknyttet Adresseavisen omtrent halve livet. Da han mottok prisen, var han på vei hjem fra nok en reportasje om vindkraft og samer.

- Den jobben vi gjør betyr mye for dem som ikke nødvendigvis blir hørt. Men nettopp det har Adresseavisen gjort i denne saken. Det var en fin dag på fjellet. Det å møte samene, også i dag, var spesielt, sier Kim Nygård.

Juryen sier i sin begrunnelse: «Det finnes fantastiske fagfolk, og så finnes det fantastiske ildsjeler. Noen få ganger finner du mennesker som er begge deler. En av disse heter Kim Nygård, Han har i en årrekke markert seg som en av Trøndelags beste på sitt felt, og vinner i år prisen for beste billedjournalistikk for sitt ambisiøse og tidkrevende arbeid for å dokumentere vindkraftutbygging og -motstand i Trøndelag. I tillegg er han primus motor og festivalsjef for Trondheim Dokumentarfestival - et arrangement som i en årrekke har tiltrukket seg noen av de aller beste på dokumentar-feltet og er et av de mest spennende arrangementene i den norske medie-festival-floraen. Kim Nygård får hedersprisen for sitt store pressefotografiske arbeid og viktige bidrag til pressefellesskapet i Trøndelag.»

Her er en av flere reportasjer med vindkraftbilder fra Kim Nygård.

Club4-avsløringene til Sorgenfri vant hovedprisen

Gatemagasinet Sorgenfri vant hovedprisen, Den trøndeske jorjournalistprisen, for Club4-avsløringen. Den fikk og pris i kategorien beste nyhetsjournalistikk.

Prisvinner: «Club4-avsløringen»: Thomas Tangen, Karina Lein, Sigurd Øfsti, Stein Nervik og Vanja Skotnes Holst i Gatemagasinet Sorgenfri og Nettavisen.

- Det er virkelig gøy at et gatemagasin kunne få til et undersøkende prosjekt som får så store konsekvenser, sa tidligere redaktør Vanja Holst i sin takk.

Hun forklarte hvordan saken kom til og om hvordan de i et helt år jobbet med å samle dokumentasjon på Club4 sin interne medlemssider. De spanet, ikke bare sosiale medier, men også fysisk.

- Vi ble hele veien truet med rettsak, noe som ikke er lett for et magasin som er eid av en stiftelse med dårlig økonomi, men det stoppet oss ikke.

Hederlig omtale: «Milliardjordet», Lajla Ellingsen, Mari By Rise, Stian Wallum, Espen Rasmussen, Jonas Nilsson Adresseavisen.

Hederlig omtale: «Gjengangerne», Frida Krüger, Kirsti Kringstad, Thor Amund Hagen, Petter Moen Nilsen og Ingrid Reime, NRK Trøndelag.

- Et livsprosjekt det var nødvendig å gjøre

Prisvinnerne i Feature-kategoren er en podkast som først og fremst vant juryens hjerter og fremkalte tårer.

- Jeg tror ikke vi har fått noen pris vi har fortjent mer enn denne, sa Adresseavisens Lajla Ellingsen da hun takket.

Sammen med Mari By Rise, som hun har jobbet tett sammen med gjennom et langt journalistliv, har de laget en fortelling som juryen kaller « ... sårt, vakkert og nesten umulig å skru av»

Prisvinner: «Umistelige Mari», Lajla Ellingsen/Mari By Rise/Randi Lillealtern, Adresseavisen.

«Plutselig, alvorlig sykdom forandrer familier og setter vennskap på prøve. Dette har journalister ofte prøvd å formidle gjennom observasjon og intervju. Men da en av regionens mest markante journalister selv ble alvorlig syk, oppsto et unikt journalistisk prosjekt. To kolleger med lang fartstid gikk inn i et helt nytt samarbeid, i en sjanger og et format de ikke har jobbet i før. En familie valgte å åpne seg helt om følelser, sorg og muligheter for et stort publikum. Resultatet er en podkastserie som skildrer hvordan både den syke selv, familie, venner og kolleger opplever og håndterer en alvorlig kreftdiagnose. For lytteren er det en unik mulighet til å bli med både hjem i sofaen og inn i cellegiftbehandlingen. Det er sårt, vakkert og nesten umulig å skru av.»

- Dette må være det viktigste jeg har jobbet med noen gang. Ikke det av mest samfunnsmessig betydning, kanskje, men det mest nødvendige akkurat da vi gjorde det, sa Lajla Ellingsen.

Hun hilste fra Mari og var mest stolt, i prisvinner-øyeblikket, over at juryen syns det var så bra.

Hederlig omtale: «Vitenskapen bak medaljen», Yasmin Sunde Hoel/Erlend Lånke Solbu, NRK Trøndelag.

Hederlig omtale: «Bamselegen», NRK Trøndelag.

Sluttpakker i kommunen vant for lokaljournalistikk

Beste lokaljournalistikk er kategorien for mediehus med opp til 10 000 abonnenter.

Prisvinner: Sluttpakke-sakene, Lorns Bjerkan, Nidaros.

- Jeg er veldig glad for prisen! Det har vært et veldig spennende arbeid, som jeg har jobbet mye å lenge med, sier Lornts Bjerkan, som har tatt for seg fire sluttpakker i Trondheim kommune med utgangspunkt i konflikten rundt Anneli Virtanen som jobbet som driftsleder i Trondheim bydrift og ble oppsagt etter anklager om nazikoblinger.

Litt av det juryen sier: «Artikkelserien viser kraften innsynsverktøyene til norsk presse har, og også hvorfor disse verktøyene er så viktige.»

Hederlig omtale: «Da korona stanset hurtigbåten», Magnus Kjøren Berg og Emilie Sofie Olsen, Fosna-Folket.

Korona vant i kategorien hendelsesjournalistikk

Prisvinner: «Koronadekningen», redaksjonen i Adresseavisen.

- Vi deler denne prisen med hele Adresseavisen. En formidabel innsats av en hel redaksjon under en pandemi. Hurtig læring og krevende. Et skikkelig teamarbeid, Camilla Kilnes, fungerende reportasjeleder for nyhetsavdelingen i Adresseavisen.



Fotoprisene gikk til Adresseavisen

Bildejournalistikkprisen ble delt mellom to fotojournalister i Adresseavisen.

Prisvinner: «Vindkraft» - Kim Nygård, Adresseavisen.

- Jeg deler denne med Grete Holstad, 50-50. Dette er et prosjekt vi har jobbet med over mange år, på nyhetsplass for Adresseavisen og til slutt samlet i en dokumentar. Veldig artig, rett og slett, sa Kim Nygårdi det han kjørte av ferga på vei hjem fra Storheia i Roan hvor han hadde vært på reportasje og møtt samene. Olje og energi-minister Marte Mjøs Persen var også der.

Prisvinner: «Ikke kom til oss, vi kommer til deg» (enkeltbilde) - Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen.

Hederlig omtale: «Alvorsprat» - Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa.