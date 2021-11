Nå er Trøndelag mørkerødt igjen: Flere kommuner sliter med høyt smittetrykk

EMA anbefaler godkjennelse av Pfizer-vaksinen for barn over fem år

Saken oppdateres.

Den siste uka har smittesituasjonen i flere trønderkommuner eskalert.

Torsdag gikk Trøndelag fra rødt til mørkerødt i EUs smittekart.

ECDC bruker et fargesystem (grønn, oransje, rød og mørkerødt) for å beskrive hvor ille smittesituasjonen i et land er. Mørkerødt betyr at det er et svært høyt smittetrykk i området.

LES OGSÅ: To koronapasienter døde ved sykehus i Nord-Trøndelag

Rekordhøyt smittetrykk

En av kommunene med høyt smittetrykk i Trøndelag nå er Nærøysund.

Ifølge tall fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ble det påvist 35 nye smittetilfeller i kommunen de siste sju dagene.

Dette er rekordmange positive tester på en uke i den lille trønderkommunen.

Før helga ble det meldt om smitte hos en beboer på Rørvik sykestue. Også en ansatt på en annen avdeling på sykestua har testet positivt. Det gjennomføres nå testing på denne avdelingen.

LES OGSÅ: 154 nye smittetilfeller i Trondheim

Har testet alle beboere og ansatte

Nærøysund kommune ser imidlertid ingen sammenheng mellom smitten hos beboeren og den ansatte, da begge er kjente nærkontakter med ulik smittekilde. Det er dermed ikke noe utbrudd ved sykestua.

- Alle ansatte og beboere er testet med hurtigtester i forbindelse med det siste smittetilfellet. Så langt er det ikke påvist flere smittede, skrev kommunen i en pressemelding onsdag.

Alle beboerne på kommunens sykehjem som har takket ja til en tredje dose koronavaksine har fått denne. Det har også en stor del av personalet.

LES OGSÅ: Dette er personene som dør av koronaviruset nå

220 berørt av utbrudd i Ørland

Også Ørland opplever et høyt smitteuttrykk for tiden.

Så langt denne uka har ti personer i kommunen fått påvist koronasmitte.

- Det er nå 220 personer som har vært eller er omfattet av det pågående smitteutbruddet. Flere har gått ut av isolasjon og vi har i dag 20 personer som er i isolasjon, skriver kommunen i en pressemelding torsdag.

De fleste som er smittet i kommunen denne uka er nærkontakter til kjente smittede, og de fleste har milde symptomer.

LES OGSÅ: Klar beskjed til smittede: - Ikke hopp over noe

Økt press og stort sykefravær

Antall nye smittede i Ørland er færre denne uka sammenlignet med forrige uke og kommunen ser nå en nedadgående trend.

- Det er likevel risiko for ny raskt økende smitte så lenge vi har smitte i kommunen. Det er derfor nødvendig at alle innbyggere og besøkende til kommunen tar sine forhåndsregler, skriver kommunen.

De opplyser at helsetjenesten fortsatt har et stort press på kapasitet, som følge av økt press på tjenestene og stort sykefravær blant ansatte. Ansatte i helsetjenesten er anbefalt å jobbe med beskyttelsesutstyr som munnbind.

Kommunen ber også brukere av helsetjenester om å utøve forsiktighet og å bruke munnbind der det opplyses om at det er ønskelig.

Samtidig avvikler kommunen tiltakene i skolene, da smittesituasjonen tilsier at dette ikke lenger er nødvendig.

LES OGSÅ: Her er de nye koronareglene i Trondheim