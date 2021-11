Stenger E6 i helga for å gjøre klar til veiåpning

Her er reisereglene for populære mål i jula

Saken oppdateres.

E6 blir stengt i helga på en strekning sør for Melhuskrysset, ifølge en melding fra veiselskapet Nye Veier.

E6 blir stengt mellom Melhuskrysset og Søberg (se kart under) fra fredag 26. november klokken 20.00 til mandag 29. november kl 06.00. Omkjøring er via Melhussvegen (fylkesvei 6612).

Åpner firefelts E6

Det er i anledning at Nye Veier åpner ny firefelts E6 for trafikk på en strekning i Melhus på mandag at veien nå helgestenges.

- Det er for å kunne gjøre resterende arbeid med rekkverk, veioppmerking, asfaltering, lysmaster og så videre. Rundkjøringen sør for Melhuskrysset skal også rives, slik at ny E6 kan kobles sammen med ny E6, skriver veiselskapet i en pressemelding.

Det skal også gjennomføres nattestengninger på E6 i Melhus i forkant av veiåpningen på mandag. Strekningen mellom Brubakken (nord for Melhus sentrum) og Søberg (sør for Melhus sentrum) blir nattestengt natt til fredag, natt til lørdag og natt til søndag. Omkjøring er via Melhusveien.

Strekningen som åpner i fire kjørefelt mandag er på ca. en kilometer.

Første firefelts for Nye Veier

Nye Veier og deres entreprenør PEAB, bygger ny firefelts E6 mellom Melhus sentrum og Kvål (ca. 7 kilometer). Den nye motorveien skal stå helt ferdig sommeren 2022.

Nye E6 bygges for fartsgrense 110 km/t og blir Trøndelags første motorvei med så høy fartsgrense. Du får imidlertid ikke kjøre så fort allerede fra mandag 29. november. Firefeltsstrekningen som åpnes da får fartsgrense 90 km/t ved åpning.

Strekningen som åpner i fire kjørefelt mandag er på ca. en kilometer. Dette er den første firefeltsstrekningen som Nye Veier åpner i Trøndelag. De kommende årene skal veiselskapet bygge ut ny E6 på store deler av strekningen mellom Steinkjer og Nedgård (på grensen mellom Rennebu og Oppdal kommuner).

