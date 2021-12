Venter på avklaring om omikron-smitte

For aller første gang får naturkrisen i Trondheim et økonomisk løft

Tirsdag er det bekreftet totalt 29 positive koronaprøver med omikronvarianten i Norge, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tidligere tirsdag bekreftet FHI ett omikrontilfelle i Trøndelag.

– Alle prøvene vi analyserte i dag er forenelige med deltavarianten. Det er gode nyheter. Men omikron kommer nok før eller siden uansett, sa overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, Andreas Christensen, til Adresseavisen mandag ettermiddag.

Meldte om omikron-smitte

Mandag satt 17 personer i karantene i Trondheim fordi de var nærkontakter til personer som hadde fått påvist den nye omikronvarianten, og at de ventet på analysesvar.

Tirsdag ettermiddag er det likevel ingen bekreftede tilfeller av omikron-smitte i Trøndelag fra St. Olavs hospital, på tross av at FHI melder om ett registrert tilfelle.

Tirsdag formiddag hadde ikke kommuneoverlege Tove Røsstad noen påviste tilfeller av omikronvarianten.

- Men vi har deltavarianten og den herjer, sa Røsstad.

Ukjent for sykehuset

Overlege Svein Arne Nordbø ved St. Olavs hospital forteller at omikron-smitten i Trøndelag som FHI har meldt om, er ukjent for dem.

- Vi har ikke diagnostisert omikron-smitte her hos oss. Ingen av de 13 prøvene vi har undersøkt for dette i dag har vært mistenkelige med tanke på omikron. Det var en stor overraskelse for oss da vi leste om et positivt tilfelle av omikron i Adressa, sier Nordbø.

- Så skal det sies at vi ikke har testet absolutt alle som har positive koronaprøver. Det har vi ikke kapasitet til.

Venter på klargjøring

Nå venter St. Olavs hospital på en klargjøring fra Folkehelseinstituttet om hvor smitten stammer fra.

- Hvordan har det seg at FHI har registrert et positivt omikron-tilfelle, men ikke dere?

- Det er to muligheter her: Den ene er at det er noen som er folkeregistrert i Trøndelag, men som har testet seg i for eksempel Oslo, som har blitt smittet. Den andre muligheten er at vi sender et utvalg av positive prøver direkte til FHI som ikke har blitt variant-testet hos oss, hvor det kan ha blitt registrert at den er omikron-positiv først i Oslo.

St. Olavs hospital arbeider nå med å forsøke å finne ut hvem som har blitt testet, slik at de kan få oversikt over hvorvidt tilfellet gjelder for Trøndelag. Denne avklaringen kan ta flere dager.