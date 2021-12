Sjekket 93 trønderprøver for omikron. Nå er resultatene klare

Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor

Saken oppdateres.

– I dag ble 93 prøver analysert, og det er ikke påvist omikron, sier overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St. Olavs hospital, Svein Arne Nordbø, til Adresseavisen.

Finner kun delta

Avdelingen ved St. Olavs hospital analyserer positive koronaprøver fra hele Trøndelag. Tirsdag ble 13 positive koronaprøver analysert for omikron. Heller ikke da ble det funnet tegn til den nye varianten av viruset.

– De prøvene vi har analysert så langt har vært deltavarianten av viruset, forteller Nordbø.

– Når dere onsdag analyserer 93 positive koronaprøver uten å finne omikron, hva forteller det deg?

– Det forteller i alle fall at det ikke er spesielt utbredt blant de prøvene vi får i Trøndelag så langt. Så er det likevel stor sannsynlighet for at det har begynt å sirkulere, men det er i hvert fall ikke veldig utbredt ennå, sier Nordbø og legger til:

– Men vi ser fra Oslo at hvis man først får noen omikrontilfeller, så går kurven rett til værs.

Meldte om omikron

Tirsdag meldte Folkehelseinstituttet om et omikrontilfelle i Trøndelag. Overlege Nordbø forteller onsdag ettermiddag at de fortsatt ikke har noen forklaring på dette. Han sier at St. Olavs hospital så langt ikke har påvist noen tilfeller av omikron i deres analyser.

– Vi har ikke fått klarhet i dette, uttaler Nordbø.

– En mulighet er at vedkommende har testet seg i Oslo eller et annet sted, men at personen har bostedsadresse i Trøndelag. Men vi har ikke fått noen sikker informasjon om dette ennå, sier han.

