Mistenker omikronsmitte i Stjørdal kommune

Her vil de bygge det nye kunst- og designmuseet i Trondheim

Jeg er bekymret over den likegladhet enkelte opptrer med til et påbud

Sjekket 93 trønderprøver for omikron. Nå er resultatene klare

Saken oppdateres.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen bekrefter til Adresseavisen at det er mistanke om omikronsmitte ved Halsen barneskole i Stjørdal.

Han sier at alle foreldre og ansatte ved skolen er varslet.

«I morgen, fredag, blir det hjemmeskole for samtlige elever. Info om hjemmeskole for den enkelte klasse kommer via kontaktlærer», skriver skolen til de foresatte.

Søsken og foresatte av barn og ansatte som blir satt i karantene bes være nøye på avstand i hjemmet, og være i minst mulig kontakt med andre inntil første negative prøvesvar hos eleven.

- Alle bes følge nøye med om en får lette symptomer som kan være Covid-19 de neste ti dagene, oppfordrer skolen.