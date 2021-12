Mistenker omikronsmitte ved skole i Stjørdal: - Vi er på vakt

Jeg er bekymret over den likegladhet enkelte opptrer med til et påbud

Saken oppdateres.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen bekrefter til Adresseavisen at det er mistanke om omikronsmitte ved Halsen barneskole i Stjørdal.

Han sier at alle foreldre og ansatte ved skolen er varslet.

«I morgen, fredag, blir det hjemmeskole for samtlige elever. Info om hjemmeskole for den enkelte klasse kommer via kontaktlærer», skriver skolen til de foresatte.

Søsken og foresatte av barn og ansatte som blir satt i karantene bes være nøye på avstand i hjemmet, og være i minst mulig kontakt med andre inntil første negative prøvesvar hos eleven.

– Alle bes følge nøye med om en får lette symptomer som kan være covid-19 de neste ti dagene, oppfordrer skolen.

Sendt hjem

I en pressemelding fra Stjørdal kommune – på vegne av Trude Wikdahl, kommunalsjef for Velferdsområdet og kommuneoverlege Vonen – opplyses det at en person ved Halsen Barneskole har testet positiv på koronatest torsdag.

– Vi har konkret grunn til å anta at dette er smitte med omikron-varianten. Dermed må vi håndtere dette etter reglene for omikron-tilfeller. Karantenereglene for andre nærkontakter gjelder som for husstandsmedlemmer av den smittede, skriver kommunen.

Videre meldes det at to klasser er sendt hjem, og elevene i klassene er testet av kommunens testteam og satt i karantene. Også ansatte er testet og satt i karantene, noe som utfordrer driften ved skolen.

– Derfor behøver skolen å benytte dagen i morgen for å kartlegge hvordan undervisningen og SFO-tilbud kan gjennomføres i dagene framover. Fredag driver Halsen skole hjemmeskole for samtlige elever, og SFO vil være stengt, skriver kommunen.

Svar i løpet av helga

Prøveresultater fra dagens testrunde vil komme i løpet av helga, og videre smitteverntiltak vurderes fortløpende.

Kommunen skriver også at søsken, barn og foresatte av nærkontakter ikke er satt i karantene, men karanteneforholdene må sikres så godt som mulig med avstand i hjemmet.

- Vi er veldig på vakt

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen i Stjørdal forteller at den smittede med mistenkt omikron-variant har vært nærkontakt med en annen omikronsmittet. Tilfellet kan sannsynligvis knyttes til en reise på Østlandet.

- Vi har kommet veldig kjapt i gang med å sette folk i karantene og isolasjon, men å oppholde seg en hel dag på en skole med smitte betyr ganske mye. Nå jobber vi med å følge godt opp, sier Vonen.

Kommunen har sendt ut informasjon til skolen om smittetilfellet, og vil sjekke prøvesvar fortløpende. Først når prøvesvarene som tas neste uke er undersøkt, vil kommunen vite sikkert hvor stort omfanget av smitten er.

- Dette er den første konkrete mistanken vi har hatt om omikron i Stjørdal. Vi vet ikke så mye om denne varianten, så vi er veldig på vakt med tanke på videre spredning.

Stoler på ledelsen

Leder i foreldrerådets arbeidsutvalg ved Halsen skole, Bjørg-Inger Pedersen, stoler på at ledelsen ved skolen gjør så godt de kan.

- Jeg tror de har god kontroll på det de kan gjøre noe med for øyeblikket, sier Pedersen.

Enn så lenge venter foresatte ved skolen på mer informasjon. Pedersen forteller at det virker fornuftig å ha hjemmeskole i morgen, mens skolen kartlegger nærkontakter.