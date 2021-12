Én av disse fem blir Årets trønder 2021

Saken oppdateres.

Engasjementet rundt Årets trønder er stort. I år kom hele 545 forslag inn, og juryen har prøvd å få til en god variasjon av folk fra forskjellige fagfelt, sektorer og deler av Trøndelag.

Dette er kriterier for prisen:

Prisvinneren må være trønder eller gjennom bosted og/eller virke, ha nær tilknytning til Trøndelag.

Prisen gis til en person som har utmerket seg utenom det vanlige. Enten i kraft av å være en ener på sitt område eller gjennom en innsats som har hatt meget stor betydning for andre.

Prisvinneren skal kunne fremstå som forbilde eller inspirator og som en positiv representant for regionen.

Prisen kan gis både for en prestasjon eller innsats i det aktuelle året, eller for arbeid over lengre tid. Uansett bør prestasjonen være særlig knyttet til det året prisen gis for.

Prisvinneren eller hans/hennes virke bør være kjent gjennom mediedekning i året som gikk.

Årets trønder er et samarbeid mellom mediehusene Adresseavisen og NRK Trøndelag. Juryen har i år bestått av Bjørn Tore Grøtte (leder), Svein Bjørge, Karianne Tung, Hans Vang, Berit Evjen og Siv Sandvik.

Avstemmingen foregår slik:

Du kan stemme så mange ganger du vil, men bare en gang per dag fra samme enhet (pc, mobil etc).

Avstemmingen avsluttes ved midnatt natt til mandag 3. januar. Vinneren annonseres på nyåret.

Dette er de fem finalistene:





Dette er de fem finalistene:

Ingeborg Senneset







En sterk og viktig stemme. Har et stort engasjement for å stoppe konspirasjonsteoretikere. Hun ufarliggjør ulikheter og fremmer respekt og toleranse. Ingeborg har også gitt psykisk helse og spiseforstyrrelser et ansikt. Hun prater om det som er tabu og gjemmer seg ikke selv bak en maske. Hun gir en stemme til de som i dag ikke kan snakke for seg selv.

Les intervju med Ingeborg Senneset

Mikael Forselius







Han har løftet Britannia til et hotell i verdensklasse. Han bygger kompetanse, inspirerer og inkluderer i alle ledd. Under hans ledelse fikk Britannia sin første Michelin-stjerne, og Britannia er blitt et landemerke i Trondheim som folk i Trøndelag er stolte av og som besøkes av gjester fra hele verden.

Les intervju med Mikael Forselius

Katrin Glatz Brubakk



Hun har et brennende engasjement for flyktningene i Moria-leiren, både i form av aktiv deltakelse i hjelpearbeidet og ved å få ut informasjon om forholdene i leiren. Barnepsykolog som i Leger uten grenser kjemper en utrettelig kamp for de svakeste og mest sårbare flyktningbarna i Moria. En tydelig debattant også i riksmediene, men mest av alt et medmenneske som Trøndelag er stolt av.

Les om Katrin Glatz Brubakk

Åge Aleksandersen



Hele Trøndelags Åge kom i høst ut med ny musikk. Han har i flere tiår gledet Trøndelag og Norge med sin musikk. Mange har trukket frem at hans tekster og låter har vært viktige for dem i koronatiden. Han har alltid vært tro mot det trønderske språket og har et varmt hjerte for de svakeste i samfunnet.

Les om Åge Aleksandersen

Tove Røsstad



Hun har gitt oss saklig og god informasjon gjennom hele pandemien. Hun har alltid stilt opp, svart på og forklart tydelig alle spørsmål. En forbilledlig opptreden med sin kunnskap, formidlet med en stoisk ro. Hun respekteres av både innbyggere, helsevesen, politikere og næringsliv.

Les intervju med Tove Røsstad